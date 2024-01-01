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وزير الداخلية الإسرائيلي يأمر بعدم منح مفوض "الأونروا" تأشيرة دخول ليتمكن من زيارة غزة

الثلاثاء 30 أبريل 2024 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الداخلية الإسرائيلي يأمر بعدم منح مفوض "الأونروا" تأشيرة دخول ليتمكن من زيارة غزة



قرر وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل منع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، من الحصول على تأشيرة ليتمكن من زيارة قطاع غزة.

وبحسب ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية، رفض وزير الداخلية طلب الموافقة على تأشير المفوض العام لوكالة الأونروا، بسبب رغبته في زيارة قطاع غزة، في ظل الانتقادات الإسرائيلية ضد "الأونروا".

وفي وقت سابق من اليوم أكد لازاريني أن إسرائيل لم تطلب إخلاء رفح من المدنيين حتى الآن، التي تهدد بعملية عسكرية نحوها، مشيرا إلى أن هناك قلقا كبيرا في غزة من هجوم عسكري إسرائيلي على رفح إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع.

وفي مارس الماضي، قال مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إن إسرائيل رفضت عبوره إلى قطاع غزة، "بينما توشك المجاعة أن تتفشى" شمالي القطاع.

جاء ذلك في منشوره عبر منصة "إكس"، عقب مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة، وأضاف لازاريني أن "السلطات الإسرائيلية تمنعني من الدخول إلى غزة"، لافتا إلى أن "المجاعة وشيكة في شمال قطاع غزة".

وقال مدير الوكالة الأممية في المؤتمر الصحافي الذي بثته قناة "القاهرة" الخاصة، إنه كان يعتزم التوجه إلى رفح اليوم الإثنين، لكن تم إبلاغه قبل ساعة برفض الدخول.

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