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الاحتلال يطلق النار على عدد من الأشخاص عند الحدود المصرية

الثلاثاء 30 أبريل 2024 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يطلق النار على عدد من الأشخاص عند الحدود المصرية



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إطلاقه النار على عدد من المشتبه بهم، بحسب زعمه، قرب جبل حريف على الحدود المصرية.


وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن "قوة عسكرية إسرائيلية، أطلقت النيران على مشتبه بهم في منطقة جبل حريف الواقعة على الحدود المصرية".

وأوضحت الإذاعة أنه "لم يصب أي جندي من جنود الجيش الإسرائيلي"، موضحة أن "المشتبه بهم حاولوا تهريب المخدرات إلى الأراضي الإسرائيلية، كما ألحقوا أضرارا بالبنية التحتية للجدار الفاصل بين الحدود المصرية والإسرائيلية".



وفي السياق ذاته، تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الاثنين، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن "الاتصال تناول آخر مستجدات المفاوضات الجارية والجهود المصرية، للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، ووقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن".


وحسب البيان، "تم التشديد على خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية، لما سيضيفه من أبعاد كارثية للأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع، فضلاً عن تأثيراته على أمن واستقرار المنطقة"، مؤكدان ضرورة العمل على منع توسع دائرة الصراع.


وأكد السيسي ضرورة النفاذ الكامل والكافي للمساعدات الإنسانية، مستعرضاً الجهود المصرية المكثفة في هذا الصدد، وأهمية حل الدولتين باعتباره سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة، بحسب البيان.

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