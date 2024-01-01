"العدل الدولية" ترفض اتخاذ إجراءات عاجلة ضد ألمانيا في دعوى رفعتها نيكاراغوا بشأن غزة

لاهاي/سما/

رفضت محكمة العدل الدولية طلبا قدمته نيكاراغوا تتهم فيه ألمانيا بانتهاك اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية بتزويدها إسرائيل بأسلحة تستخدمها في حربها على غزة.



وطالبت نيكارغوا محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة بعد اتهام ألمانيا بانتهاك اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية.

وأوضحت المحكمة يوم الثلاثاء، أنها "ترى أن الظروف التي عرضت على المحكمة ليست كذلك ولا تستدعي اتخاذ تدابير احترازية".

واتهمت نيكاراغوا في دعواها التي رفعتها الشهر الماضي، ألمانيا "بتسهيل الإبادة الجماعية" في غزة عن طريق دعمها لإسرائيل "من خلال إرسال معدات عسكرية ووقف تمويل الأونروا التي تقدم الدعم الأساسي للسكان المدنيين".

وأضافت الدعوى أن ألمانيا فشلت في الوفاء بالتزاماتها كطرف في العديد من الاتفاقيات المتعلقة بقانون النزاعات المسلحة، واتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، فضلا عن التزاماتها بموجب القواعد القطعية للقانون الدولي العرفي".

وتأتي القضية بعد دعوى رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها إسرائيل بانتهاك القوانين الدولية المتعلقة بالإبادة الجماعية.

وقال الفريق القانوني الألماني أمام محكمة العدل الدولية إن أمن إسرائيل "في صميم" سياسة ألمانيا الخارجية، معتبرا أن نيكاراغوا اتخذت موقفا متحيزا ونرفض اتهامنا بتسهيل الإبادة الجماعية.