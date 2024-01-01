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الأوقاف في غزة تكشف عن ارتكاب جيش الاحتلال "فظائع لم يشهد التاريخ لها مثيلا"

الثلاثاء 30 أبريل 2024 06:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف في غزة تكشف عن ارتكاب جيش الاحتلال "فظائع لم يشهد التاريخ لها مثيلا"



غزة/سما/

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة عن ارتكاب الجيش الإسرائيلي "فظائع لم يشهد التاريخ لها مثيلا" في القطاع منذ السابع من أكتوبر.

وقال بيان صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إن "تمثيل الاحتلال بجثامين الشهداء وانتهاك حرمة الأموات جريمة دينية وإنسانية وأخلاقية".

وأضاف البيان: "منذ اندلاع الحرب العدوانية الصهيونية على شعبنا في قطاع غزة انتهكت عصابات الاحتلال جميع الحرمات وارتكبت فظائع لم يشهد التاريخ لها مثيلا، وذلك مع الأسف الشديد بغطاء عالمي، ودعم أمريكي سافر، وصمت معيب من كل المنظمات العالمية التي فقدت مسوغات وجودها".

وأوضح البيان: لعل أبرز هذه الفظائع، تمثيل جيش الاحتلال بجثامين المئات من الشهداء بعد قتلهم بطرق همجية وحشية، كقطع الرؤوس والأطراف، وبقر البطون، والتعرية من الملابس، وإبقاء الشهداء عراة، وإطلاق الرصاص بكميات كبيرة على الجثمان بعد خروج الروح، أو استخدام السكاكين في تمزيق الجسد، ثم الدفن المهين للشهداء من خلال استخدام الجرافات الضخمة التي تقوم بتمزيق الجثامين وإلقائها في حفرة كبيرة ثم تغطيتهم بالقمامة، كما حدث في مجمع الشفاء الطبي، ومجمع ناصر الطبي، ومستشفى كمال عدوان، كل يوم يكشف معه أرقاما جديدة وصورا مرعبة".

وتابع: "ويضاف إلى هذه الجريمة انتهاك حرمة الأموات في المقابر من خلال تجريف القبور بالجرافات الكبيرة وإبقاء رفات الأموات خارج القبور لتبقى طعاما للحيوانات والطيور في صورة بشعة لا تمت للإنسانية بصلة".

وختم البيان: "وعليه وأمام هذه الجرائم المركبة فإننا لا نطلب من أحد التدخل، لأن كل الأجسام الإنسانية فقدت مسوغ وجودها أمام هذه الفظائع، ولكننا نوضح الصورة لنقيم الحجة على جميع الأطراف ونحملهم المسؤولية عما ستولده هذه الجرائم، وما يترتب عليها من آثار خطيرة".

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 34535 شهيدا، والمصابين إلى 77704 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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