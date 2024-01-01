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نتنياهو: سندخل رفح باتفاق أو بدونه

الثلاثاء 30 أبريل 2024 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: سندخل رفح باتفاق أو بدونه



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع مع عائلات القتلى والأسرى الإسرائيليين: "سندخل إلى رفح وسنقضي على كتائب "حماس" هناك وهذا سيحدث باتفاق أو بدونه".


والتقى نتنياهو، اليوم الثلاثاء، في مكتب رئيس الوزراء بمدينة القدس، بممثلي عائلات الرهائن والعائلات الثكلى من إطار "منتدى البطولة ومنتدى الأمل".


وأضاف: "فكرة أننا سنوقف الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها غير واردة. سندخل رفح وسنقضي على كتائب حماس هناك - باتفاق أو بدونه، لتحقيق النصر الشامل".

كما استمع نتنياهو إلى "دعوتهم لمواصلة تحقيق أهداف الحرب والصمود في وجه الضغوط الدولية".

من جهتهم، نقلت العائلات الثكلى عن نتنياهو وقالت: "خلال اجتماعنا به قال إن إجلاء المدنيين من رفح بدأ فعليا تمهيدا لعملية عسكرية فيها".

تجدر الإشارة إلى أن هيئة البث الإسرائيلية ذكرت أن نتنياهو ألغى جلسة لـ"مجلس الحرب" كان من المفترض أن تبحث مفاوضات إطلاق سراح المختطفين.

وفي السياق ذاته، أكد المفوض العام لمنظمة "الأونروا" فيليب لازاريني، عدم الطلب من الناس إخلاء رفح حتى الآن.

ولفت المسؤول الأممي إلى "قلق كبير في غزة من هجوم عسكري في رفح"، مبينا في الوقت ذاته وجود مصاعب تواجه قوافل المساعدات إلى قطاع غزة.

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