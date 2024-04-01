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شاهد: سائح تركي يطعن شرطيا إسرائيليا في القدس

الثلاثاء 30 أبريل 2024 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: سائح تركي يطعن شرطيا إسرائيليا في القدس



القدس المحتلة/سما/

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن مواطنا تركيا طعن اليوم الثلاثاء ضابطا في شرطة الحدود الإسرائيلية بالقدس، قبل أن يُقتل برصاص الشرطة في مكان الحادث.

وأصيب شرطي الحدود الإسرائيلي بجروح متوسطة، وقالت الشرطة إن المهاجم يدعى حسن ساكلانان، ويبلغ من العمر 34 عاما.

وجاء في بيان صادر عن الشرطة: "وصل إرهابي مسلح بسكين إلى البلدة القديمة في القدس وتعدى على ضابط شرطة الحدود وطعنه".

وأشار البيان إلى أن الشرطي المُصاب وشرطيا آخر في مكان الحادث اشتبكا مع منفذ الهجوم وأطلقا النار عليه، وتم الإعلان عن وفاته في وقت لاحق.

جواز سفر السائح التركي

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