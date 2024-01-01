أعضاء هيئة التدريس بجامعة كولومبيا الأمريكية يمنعون بعض الطلاب من دخول معسكر الاعتصام

واشنطن/سما/

منع أعضاء هيئة التدريس في جامعة كولومبيا الطلاب والصحفيين من دخول مخيم الاعتصام في حرم الجامعة في نيويورك تضامنا مع فلسطين، حسب "فوكس نيوز".

وادعت القناة "فوكس نيوز" الأمريكية بأنه سمح فقط بدخول الأشخاص الذين يرتدون الحجاب أو يلوحون بالأعلام الفلسطينية، مشيرة إلى أنها رصدت آفي واينبرغ، وهو طالب اقتصاد في جامعة كولومبيا، يقود مجموعة صغيرة من زملائه اليهود وهم يحاولون دخول المعسكر في الحديقة الجنوبية.

إلا أن أعضاء هيئة التدريس في جامعة كولومبيا، الذين كانوا يرتدون سترات برتقالية مكتوب عليها "أعضاء هيئة التدريس" و"الموظفين"، منعوا الطلاب من الدخول، وقاموا بدوريات لتحديد الأشخاص المسموح لهم بالدخول.

وقالت إحدى النساء للمجموعة: "يسمح للطلاب الذين ناموا هنا فقط بالدخول". دخلت المرأة في جدال مع أحد الطلاب، وأصرت على أنها تعرف من نام ومن لم ينام في المخيم ورفضت السماح لهم بالدخول.

وقيل لـ Fox News Digital أن المنفذ غير مسموح له بالدخول، وأن الصحافة الطلابية فقط هي التي يمكنها الوصول إلى العشب المسور. كما تم رفض فريق ABC المحلي والعديد من المراسلين المستقلين.