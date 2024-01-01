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نتنياهو يتعهد لبن غفير باجتياح رفح والأخير يوجه تهديدا مبطنا بإسقاط الحكومة

الثلاثاء 30 أبريل 2024 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يتعهد لبن غفير باجتياح رفح والأخير يوجه تهديدا مبطنا بإسقاط الحكومة



القدس المحتلة/سما/

كشف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير عن تحذيره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والحصول منه على تعهدات قاطعة بالقيام بعملية عسكرية في رفح وعدم وقف الحرب في غزة.

وقال بن غفير إنه أنهى اجتماعا مع رئيس الوزراء نتنياهو جرى بناء على طلب الأول.


وأضاف بن غفير: "لقد حذرت رئيس الوزراء.. في حال لا سمح الله.. لا تدخل إسرائيل إلى رفح، ولا سمح الله إذا أنهينا الحرب، ولا سمح الله في حال ستكون هناك صفقة (اتفاق تبادل الأسرى) غير شرعية".


وأردف: "استمع رئيس الوزراء إلى كلماتي، ووعد بأن إسرائيل ستدخل رفح، ووعد بأن الحرب لن تنتهي، ووعد بعدم التوصل إلى صفقة سيئة الصيت".

واختتم قائلا: "أنا أرحب بهذه الأمور. أعتقد أن رئيس الوزراء يفهم جيدا ما سيعنيه الأمر عند عدم حدوث هذه الأمور".

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل شهدت قبل أيام حربا كلامية وتهديدات من العيار الثقيل بين مختلف قادة الحكومة والمعارضة حول غزة وعملية رفح المتوقعة.

وقال بن غفير  حينها إنه هدد نتنياهو قائلا: "صفقة سيئة تعني إسقاط الحكومة".

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