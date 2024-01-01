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"يرتدون فساتين نساء غزة".. صورة متداولة لجنود إسرائيليين تثير غضبا كبيرا

الثلاثاء 30 أبريل 2024 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يرتدون فساتين نساء غزة".. صورة متداولة لجنود إسرائيليين تثير غضبا كبيرا



القدس المحتلة/سما/

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمجموعة من الجنود الإسرائيليين يرتدون فساتين قيل إنها "لنساء غزة".

وقال نشطاء على منصة "إكس" إن الصورة تم التقاطها من طرف مجموعة من الجنود في غزة كنوع من السخرية من الأوضاع التي يعيشها الفلسطييون في القطاع، حيث ظهروا وهم يرتدون فساتين قيل إنها لنساء غزة، ويحملون أسلحتهم داخل أحد المنازل المبعثرة.

وفجرت الصورة موجة من الغضب، في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها سكان القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل ونقص الأدوية والأغذية.

هذا ولم يتسنى لنا حتى لحظة كتابة الخبر التأكد من صحة الصورة المتداولة، إن كانت حقيقية أم معدلة عبر "الفوتوشوب".

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