بايدن يخاطر بخسارة دعم كبير بين الناخبين الشباب بسبب دعم واشنطن للحرب على غزة

واشنطن/سما/

قالت تقارير إعلامية أمريكية إن الرئيس جو بايدن يخاطر بخسارة دعم كبير بين الناخبين الشباب وسط الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية.

وذكرت مجلة "نيوزويك" يوم الاثنين، أن بايدن يواجه رد فعل عنيفا وخطيرا من الناخبين الشباب بسب دعم واشنطن للعملية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وفي الوقت نفسه، أوضحت المجلة، إلى أن الناخبين الشباب يمثلون مجموعة رئيسية في الحزب الديمقراطي، مشيرة إلى أن ما يقرب من 50% من الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما، صوتوا لصالح بايدن في الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فقد اعتقلت الشرطة الأمريكية نحو 900 شخص خلال الأيام العشرة الماضية في تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين جرت على أرض الجامعات الأمريكية.

وبدأت موجة الاعتقالات في الجامعات الأمريكية في 18 أبريل الجاري، عندما طلبت رئيسة جامعة كولومبيا، مينوش شفيق، من شرطة نيويورك المساعدة على إبعاد المتظاهرين عن الجامعة.

وأدى القرار إلى اعتقال أكثر من 100 شخص في حرم جامعة مانهاتن، ما أثار موجات جديدة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.