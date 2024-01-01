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يديعوت: إما قرار حول صفقة مع حماس أو عملية عسكرية في رفح خلال الـ3 أيام

الثلاثاء 30 أبريل 2024 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: إما قرار حول صفقة مع حماس أو عملية عسكرية في رفح خلال الـ3 أيام



القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنه وبحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي فإن قرارا بشأن صفقة لإطلاق سراح الأسرى أو عملية عسكرية في رفح سيتخذ في غضون الـ48 إلى 72 ساعة القادمة.

وقالت الصحيفة: "بعد الانتهاء من الاستعدادات للعملية في رفح، يقدر الجيش الإسرائيلي أنه سيتم اتخاذ قرار خلال 48 إلى 72 ساعة القادمة بشأن عملية عسكرية في أقصى جنوب قطاع غزة، أو عقد صفقة رهائن مع حماس".


وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن من الممكن تأجيل اجتياح مدينة رفح بجنوب قطاع غزة في حال التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة "حماس".

هذا وقد أعلنت حركة "حماس" الجمعة، أنها تسلمت رد إسرائيل الرسمي على موقف الحركة الذي سلم للوسيطين المصري والقطري في الثالث عشر من أبريل، بخصوص صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى يوم الأحد إن الاستعدادات تتواصل لاجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة المحاصر، مشددا على أن تل أبيب "لن تتنازل في أي صفقة، إذا تمت، عن أهداف الحرب".

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