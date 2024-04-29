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موسكو: الحملة التي تشنها إسرائيل ضد وكالة "الأونروا" هي مثال مؤسف للتضليل الإعلامي

الثلاثاء 30 أبريل 2024 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
موسكو: الحملة التي تشنها إسرائيل ضد وكالة "الأونروا" هي مثال مؤسف للتضليل الإعلامي



موسكو/سما/

قال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن الحملة التي تشنها إسرائيل لتشويه سمعة الوكالة الأممية "الأونروا" هي مثال مؤسف للتضليل الإعلامي.


وأضاف بوليانسكي، خلال اجتماع الدورة الـ46 للجنة الإعلام التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن من الأمثلة المحزنة على المعلومات المضللة حملة التشهير التي تشنها تل أبيب ضد وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) والتي "تهدف إلى القضاء على أنشطة الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن "الأونروا"، على الرغم من العوامل الخارجية، ظلت منذ أكثر من 70 عاما، "تقدم المساعدة بشكل فعال للاجئين الفلسطينيين" في الشرق الأوسط في ظل ظروف صعبة للغاية.

وقال إنه حتى الآن قُتل أكثر من 180 موظفا في الوكالة في قطاع غزة، وهو رقم قياسي لموظفي الأمم المتحدة، داعيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة "لتصحيح هذا الوضع حول الأونروا".

وفي نهاية يناير أعلنت عدة دول، بما في ذلك بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، تعليق تمويلها للأونروا بسبب المزاعم الإسرائيلية حول وجود صلات لها بحركة "حماس".

وأمر المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، بطرد عدد من الموظفين الذين يُزعم أنهم قد يكونوا شاركوا في هجوم "حماس" على إسرائيل في خريف عام 2023.

واتهمت الوكالة في وقت لاحق إسرائيل بتعذيب الموظفين الأسرى لانتزاع اعترافات كاذبة بصلاتهم بحركة حماس.

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