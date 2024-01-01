  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

حاكم تكساس يهدد المتظاهرين في جامعة الولاية بالاعتقال

الثلاثاء 30 أبريل 2024 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
حاكم تكساس يهدد المتظاهرين في جامعة الولاية بالاعتقال



واشنطن/سما/

أصدر حاكم ولاية تكساس الأمريكية غريغ أبوت يوم الاثنين تحذيرا جديدا للمتظاهرين المؤيدين لفلسطين في جامعة تكساس، باعتقالهم في حال نصبوا خياما جديدة في حرم الجامعة.

وقال في منشور على منصة "إكس": "لن يُسمح بإقامة مخيمات. فبدلا من ذلك، سيتم إجراء اعتقالات".

وقبل ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية أمريكية، بأن الشرطة في مدينة أوستن بولاية تكساس بدأت في اعتقال متظاهرين تجمعوا للاحتجاج دعما لفلسطين في إحدى الجامعات المحلية.

وقالت جامعة كولومبيا الأمريكية في بيان: "بدأنا فصل طلاب كجزء من جهودنا لضمان سلامة الحرم الجامعي".

كما بدأ الطلاب في جامعتي كاليفورنيا إرفين وكاليفورنيا ريفرسايد اعتصامات مفتوحة مناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وسبق أن ألقت الشرطة القبض على أكثر من 100 شخص في الأسبوع الماضي وأزالت الخيام من الحديقة الرئيسية لحرم جامعة كولومبيا في مانهاتن، لكن المتظاهرين عادوا بسرعة وأقاموا الخيام مجددا.

ومنذ ذلك الحين، اعتقلت السلطات مئات المتظاهرين في جامعات أمريكية عديدة حيث أقام الطلاب اعتصامات بالخيام على غرار تلك الموجودة في جامعة كولومبيا، مطالبين الجامعات بالتوقف عن الاستثمار في شركات مرتبطة بالجيش الإسرائيلي.

ودافع البيت الأبيض عن حرية التعبير في الجامعات، لكن الرئيس جو بايدن ندد "بالاحتجاجات المعادية للسامية" هذا الأسبوع، وشدد على أن الجامعات يجب أن تكون آمنة.

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة حول المقترح المصري بشأن هدنة غزة: "إسرائيل" وافقت على سحب قواتها من "نيتساريم"

مقتل ضابطين إسرائيليين في كمين القسام قرب "نيتساريم"

اسرائيل تقرر عدم إرسال وفدها إلى القاهرة

إجلاء سكان رفح قد بدأ.. نتنياهو: فرص التوصل إلى صفقة منخفضة للغاية

لأول مرة منذ شهر.. استهداف أسدود برشقة صاروخية من غزة

وزير خارجية بريطانيا: المقترح المقدّم لحماس يتضمن هدنة لـ40 يومًا وتحرير آلاف الأسرى الفلسطينيين

تقارير: "إسرائيل" تربط إرسال وفد للقاهرة بردّ حماس على المقترح المصري

الأخبار الرئيسية

يديعوت: إما قرار حول صفقة مع حماس أو عملية عسكرية في رفح خلال الـ3 أيام

لازاريني

لازاريني: لم يُطلب من الناس إجلاء رفح حتى الآن

نتنياهو

إجلاء سكان رفح قد بدأ.. نتنياهو: فرص التوصل إلى صفقة منخفضة للغاية

عملية طعن

استشهاد سائح تركي بتهمة تنفيذ عملية طعن في القدس

اسرائيل تقرر عدم إرسال وفدها إلى القاهرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية