حاكم تكساس يهدد المتظاهرين في جامعة الولاية بالاعتقال

واشنطن/سما/

أصدر حاكم ولاية تكساس الأمريكية غريغ أبوت يوم الاثنين تحذيرا جديدا للمتظاهرين المؤيدين لفلسطين في جامعة تكساس، باعتقالهم في حال نصبوا خياما جديدة في حرم الجامعة.

وقال في منشور على منصة "إكس": "لن يُسمح بإقامة مخيمات. فبدلا من ذلك، سيتم إجراء اعتقالات".

وقبل ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية أمريكية، بأن الشرطة في مدينة أوستن بولاية تكساس بدأت في اعتقال متظاهرين تجمعوا للاحتجاج دعما لفلسطين في إحدى الجامعات المحلية.

وقالت جامعة كولومبيا الأمريكية في بيان: "بدأنا فصل طلاب كجزء من جهودنا لضمان سلامة الحرم الجامعي".

كما بدأ الطلاب في جامعتي كاليفورنيا إرفين وكاليفورنيا ريفرسايد اعتصامات مفتوحة مناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وسبق أن ألقت الشرطة القبض على أكثر من 100 شخص في الأسبوع الماضي وأزالت الخيام من الحديقة الرئيسية لحرم جامعة كولومبيا في مانهاتن، لكن المتظاهرين عادوا بسرعة وأقاموا الخيام مجددا.

ومنذ ذلك الحين، اعتقلت السلطات مئات المتظاهرين في جامعات أمريكية عديدة حيث أقام الطلاب اعتصامات بالخيام على غرار تلك الموجودة في جامعة كولومبيا، مطالبين الجامعات بالتوقف عن الاستثمار في شركات مرتبطة بالجيش الإسرائيلي.

ودافع البيت الأبيض عن حرية التعبير في الجامعات، لكن الرئيس جو بايدن ندد "بالاحتجاجات المعادية للسامية" هذا الأسبوع، وشدد على أن الجامعات يجب أن تكون آمنة.