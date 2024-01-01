المساندون لفلسطين في جامعة كولومبيا يدعون الطلاب إلى حماية الاحتجاجات

واشنطن/سما/

دعت مجموعة "طلاب كولومبيا من أجل العدالة في فلسطين" الطلاب للحضور إلى مخيم الاحتجاج في جامعة كولومبيا، لمواجهة تحذير إدارة الجامعة الذي سيتم بموجبه فصل الطلاب إذا لم يخلوا المخيم.

ووجهت المجموعة الطلابية المؤيدة للفلسطينيين والتي سبق تعليق التحاقها بجامعة كولومبيا، دعوتها إلى الطلاب الآخرين للحضور إلى المخيم الاحتجاجي الذي يقيمونه في الجامعة عند الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي يوم الاثنين قبل الموعد النهائي الذي حددته الجامعة في الساعة 2 ظهرا لتعليق انتسابهم إلى الجامعة إذا لم يتم فض الاحتجاج.

وكتبت المجموعة على حسابها في منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "احضر عند الظهر لحماية المعسكر!".

وكانت قد أخطرت جامعة كولومبيا المتظاهرين في وثيقة يوم الاثنين أنهم إذا عرفوا عن أنفسهم لمسؤول جامعي ووقعوا على نموذج يلتزمون فيه بالالتزام بسياسات الجامعة حتى يونيو 2025 أو "تاريخ منح شهادتك"، فلن يتم فصلهم طالما التزموا بهذا النموذج.

وجاء في النموذج: "إذا لم تغادر بحلول الساعة الثانية بعد الظهر، فسيتم تعليق انتسابك إلى الجامعة في انتظار إجراء مزيد من التحقيقات"، وأخبرت مجموعة "طلاب كولومبيا من أجل العدالة في فلسطين" الطلاب في منشور على منصة "إكس": "لا توقعوا أي شيء مع الإدارة".

وفي السياق ذاته، ألقت الشرطة القبض على أكثر من 100 شخص في الأسبوع الماضي وأزالت الخيام من الحديقة الرئيسية لحرم الجامعة في مانهاتن، لكن المتظاهرين عادوا بسرعة وأقاموا الخيام مجددا.

ومنذ ذلك الحين، اعتقلت السلطات مئات المتظاهرين في جامعات أمريكية عديدة حيث أقام الطلاب اعتصامات بالخيام على غرار تلك الموجودة في جامعة كولومبيا، مطالبين الجامعات بالتوقف عن الاستثمار في شركات مرتبطة بالجيش الإسرائيلي.

ودافع البيت الأبيض عن حرية التعبير في الجامعات، لكن الرئيس جو بايدن ندد "بالاحتجاجات المعادية للسامية" هذا الأسبوع، وشدد على أن الجامعات يجب أن تكون آمنة.