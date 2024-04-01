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"القسام" توجه رسالة ملخصة بصورة إلى أهالي الأسرى الإسرائيليين

الثلاثاء 30 أبريل 2024 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" توجه رسالة ملخصة بصورة إلى أهالي الأسرى الإسرائيليين



غزة/سما/

نشر الإعلام الحربي لـ"كتائب القسام" تصميما توجه فيه إلى أهالي الأسرى الإسرائيليين، مشيرا إلى أنهم ما زالوا في الأسر بسبب حسابات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السياسية.

ويظهر في التصميم نتنياهو وهم يتكلم عبر المنبر وفي الخلفية قضبان سجن ورسم لأحد الأسرى في الظلام. 

وكتب على التصميم باللغتين العربية والعبرية: "بسبب المصالح السياسية لنتنياهو..
ما زال أبناؤكم في الأسر".

كما أرفقته بوسم "#الوقت_ينفد #הזמן_אוזל و#حكومتكم_تكذب #ממשלתים_שקרנית".

كتائب

وأمس الاثنين شهدت تل أبيب احتجاجات مطالبة بالتوصل إلى اتفاق مع حركة "حماس" لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين، وقد تحولت  المسيرة إلى اشتباكات مع قوات الشرطة، في حين قال بعض المشاركين، ومن بينهم البرلمانية المعارضة نعمة عظيمي، إنهم "تعرضوا للعنف".

ووصلت المسيرة في وقت لاحق إلى منطقة مقر حزب الليكود في تل أبيب، حيث استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق الاحتجاج، في حين اعتقلت 5 أشخاص بتهمة الإخلال بالنظام العام.

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