لازاريني: لم يُطلب من الناس إجلاء رفح حتى الآن

غزة / سما /

قال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، إنه "لم يُطلب من الناس إجلاء رفح حتى الآن، وهناك قلق كبير في غزة من هجوم عسكري في رفح".

وأضاف لازاريني أن "هناك مخاوف من البدء بإجلاء السكان في رفح إذا لم يتم التوصل لاتفاق هذا الأسبوع، وهناك مصاعب تواجه قوافل المساعدات في قطاع غزة، ونطالب بالإفراج الفوري غير المشروط عن الرهائن وقلقون بشأن المعتقلين من سكان غزة لدى إسرائيل".

وذكر لازاريني أن "182 من موظفي الأونروا قتلوا منذ بدء الحرب في غزة، ومزيد من الإمدادات الغذائية توفرت في غزة خلال شهر إبريل لكنها لا تزال غير كافية، ومعظم الدول المانحة استأنفت تمويلها للوكالة ولا يزال هناك عدد ضئيل من الدول لم تقرر ذلك بعد"