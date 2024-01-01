نتنياهو: فرص التوصل إلى صفقة منخفضة للغاية

غزة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إن "عملية إخلاء السكان في رفح قد بدأت بالفعل استعدادا للعملية العسكرية التي ستحدث قريبا، وجميع وزراء الحكومة يؤيدون ذلك" .

وبحسب ممثلي العائلات الحاضرين. فإن نتنياهو أصر على أن أهداف الحرب لن تتغير وأننا لن نتخلى عن رفح.

ووصف نتنياهو فرصة التوصل إلى اتفاق تبادل اسرى لإطلاق سراح الاسرى بأنها "منخفضة للغاية" واتهم حماس "بمواصلة تشديد مواقعها". رافضا بشكل قاطع إمكانية إنهاء الحرب.

وأضاف نتنياهو: هناك جهود للتوصل إلى اتفاق. لقد عملنا حتى الآن على إطلاق سراح نصف المختطفين، وليس الأمر أننا لم نهتم. ولكن من الواضح أننا في مشكلة كبيرة جداً. وفكرة وقف الحرب غير واردة دون حل هذه الكتائب الأربع.