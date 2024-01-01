  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أطباء بلا حدود: تدمير النظام الصحي في غزة يزيد عدد الوفيات

الثلاثاء 30 أبريل 2024 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
أطباء بلا حدود: تدمير النظام الصحي في غزة يزيد عدد الوفيات



غزة / سما /

قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن تدمير النظام الصحي جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، يؤدي إلى وقوع مزيد من الوفيات.

 

وأوضح  تقرير صدر عن المنظمة، اليوم الثلاثاء، بعنوان "الموت الصامت في غزة: تدمير نظام الرعاية الصحية والكفاح من أجل البقاء في رفح"، أن نظام الرعاية الصحية في غزة تعرض للدمار، والرجال والنساء والأطفال يتعرضون لخطر سوء التغذية الحاد، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور صحتهم البدنية والعقلية بسرعة.

 

وذكر، أن فرق أطباء بلا حدود العاملة بمدينة رفح تشير إلى أن نظام الرعاية الصحية المدمر والظروف المعيشية غير الإنسانية تزيد أيضاً من خطر انتشار الأوبئة وسوء التغذية والصدمات النفسية طويلة الأمد.

 

وحذر التقرير، من أن أي هجوم إسرائيلي على المدينة، سيكون بمثابة كارثة لا يمكن تصورها، داعيا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار.

 

وأكد أن الحالة النفسية لجميع المواطنين في قطاع غزة، بما في ذلك الطواقم الطبية، في وضع سيئ للغاية، مشيرا  إلى أن هناك صعوبات جدية في إيصال الإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية إلى غزة بسبب القيود والعراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال.

#أطباء بلا حدود

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة حول المقترح المصري بشأن هدنة غزة: "إسرائيل" وافقت على سحب قواتها من "نيتساريم"

مقتل ضابطين إسرائيليين في كمين القسام قرب "نيتساريم"

اسرائيل تقرر عدم إرسال وفدها إلى القاهرة

مسؤولون يرسمون المستقبل.. نيويورك تايمز: كيف ستبدو غزة بعد الحرب؟

لأول مرة منذ شهر.. استهداف أسدود برشقة صاروخية من غزة

وزير خارجية بريطانيا: المقترح المقدّم لحماس يتضمن هدنة لـ40 يومًا وتحرير آلاف الأسرى الفلسطينيين

تقارير: "إسرائيل" تربط إرسال وفد للقاهرة بردّ حماس على المقترح المصري

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

نتنياهو: فرص التوصل إلى صفقة منخفضة للغاية

عملية طعن

استشهاد المنفذ.. إصابة شرطي إسرائيلي في عملية طعن بالقدس

اسرائيل تقرر عدم إرسال وفدها إلى القاهرة

ميناء

الجيش الأمريكي ينشر الصور الأولى للميناء العائم الذي تم بناؤه في ساحل بحر غزة

في اليوم 207 للحرب على غزة: شهداء بالعشرات وغارات على وقع مفاوضات التهدئة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية