وزير الاقتصاد يطالب بفتح المعابر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة

رام الله / سما /

طالب وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لفتح جميع المعابر، لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكد خلال لقاءه مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين ألكسندر ستوتزمان في مدينة رام الله، على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام الاحتلال بإنهاء ما يقوم به من إبادة جماعية، وتدمير ممنهج للاقتصاد الوطني، وإغلاق المدن ووضع الحواجز التي تحد من حركة التجارة والأفراد.

وتطرق العامور إلى الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تطوير الاقتصاد، ومواجهة تداعيات العدوان وتعزيز صمود المواطنين.

بدوره، أكد ستوتزمان على دعم الاتحاد الأوروبي المستمر للشعب الفلسطيني، ولحل الدولتين وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لأهالي قطاع غزة.

كما شدد الجانبان، على ضرورة زيادة تدفق المساعدات، وتنسيق الجهود لتطوير الاقتصاد الفلسطيني في ظل التحديات التي يواجهها.