نتائج اجتماع فتح وحماس في الصين

بكين / سما /

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن بكين استضافت محادثات بين حركتي حماس وفتح بدعوة منها، بهدف "إجراء حوار عميق وصريح لتعزيز المصالحة الفلسطينية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، للصحافيين، إنه "بناء على دعوة من الصين، قام ممثلو حركة فتح وحركة حماس بزيارة بكين مؤخرا لإجراء مناقشات متعمقة وصريحة للدفع باتجاه المصالحة الفلسطينية".

وأفادت الخارجية الصينية بأن "الجانبين عبرا عن رغبة سياسية في تحقيق مصالحة من خلال الحوار"، و"اتفقا على مواصلة الحوار لتحقيق وحدة فلسطينية في أقرب وقت".

وذكرت الخارجية الصينية كذلك أن حرتي حماس وفتح عبرتا عن "تقديرهما البالغ لدعم الصين للشعب الفلسطيني"، مشيرة إلى "التوصل إلى اتفاق حول أفكار للحوار المستقبلي".

وأفادت مصادر مطلعة بأن "لقاء حركتي حماس وفتح في بكين توصل إلى عدّة مخرجات أولها التأكيد على ضرورة الوحدة الفلسطينية، وضرورة الوحدة وإنهاء الانقسام الفلسطيني وذلك في إطار منظمة التحرير الفلسطينية".

وأوضحت المصادر أن "مخرجات لقاء حماس وفتح تعتبر جدول أعمال للقاء المقبل بين الجانبين في 14 تموز/ يونيو المقبل، في بكين".

كما ذكرت المصادر أنه جرى "التشديد على انضمام كافة القوى والفصائل الفلسطينية إلى منظمة التحرير ومؤسساتها اعتمادًا على الاتفاقيات السابقة" خلال الاجتماع في بكين.

وبحسب المصادر، أكد لقاء حماس وفتح "ضرورة تشكيل حكومة توافق وطني غير فصائلية مؤقتة أثناء حرب الإبادة أو بعدها، من مهامها القيام بواجباتها الفنية والإدارية في الإغاثة وإزالة آثار العدوان وإعادة إعمار غزة".

وأشارت المصادر إلى أن الجانبين توافقا على أنه "من المهام الأساسية لهذه الحكومة توحيد المؤسسات الفلسطينية والتحضير لإجراءات الانتخابات العامة".

وشدد ممثلو الحركتين على ضرورة "تنسيق الجهود المشتركة في إدخال المساعدات والإغاثة العاجلة إلى قطاع غزة"، واتفقوا على "الترتيب مع الجهات المعنية في غزة لتشكيل لجنة ثنائية مشتركة في القاهرة للتنسيق والمتابعة".

ووفقا للتقارير، اتفقت حماس وفتح على "ضرورة إحياء اللجان المشتركة بينهما ومعالجة أي إشكاليات تواجههما ووقف التراشق الإعلامي".