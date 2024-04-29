الصحة: 47 شهيدا بخمس مجازر جديدة في القطاع

غزة / سما /

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، خلفت 32 شهيدا على الأقل.

وذكرت "الصحة"، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 207 ، أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 47 شهيدا و 61 إصابة.

وأعلنت "الصحة" ارتفاع حصيلة العدوان إلى 34 ألفاً و535 شهيدا، و 77 ألفاً و704 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ونبهت إلى أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.