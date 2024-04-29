أعضاء في الكونجرس حذروا محكمة لاهاي من إصدار مذكرات اعتقال لمسؤولين إسرائيليين كبار

واشنطن / سما /

أفاد موقع أكسيوس الإخباري الأميركي أن أعضاء ديمقراطيين وجمهوريين في الكونغرس حذروا المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من أنها إذا أصدرت أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار فإن ذلك سيقابل برد أميركي، وأن الإجراءات التشريعية جارية بالفعل في هذا الشأن.

وأصدر رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، بيانا كتب فيه أنه "إذا لم تعارض إدارة بايدن، فيمكن للمحكمة الجنائية أن تحصل وتخلق لنفسها سلطة غير مسبوقة وتصدر أوامر اعتقال ضد السياسيين والدبلوماسيين الأميركيين". والعسكريين"، ودعا جونسون إدارة بايدن إلى "مطالبة المحكمة فورا وبشكل قاطع بعدم القيام بذلك واستخدام كل أداة متاحة لمنع مثل هذا العمل البغيض".