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تطورات اليوم الـ207 من العدوان الإسرائيلي على غزة

الثلاثاء 30 أبريل 2024 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تطورات اليوم الـ207 من العدوان الإسرائيلي على غزة



غزة / سما /

دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة، يومها الـ207، حيث واصل الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، قصف مناطق القطاع المختلفة لا سيما مدينتي رفح وخانيونس ودير البلح، ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

​وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 34 ألفًا و488 شهيدًا، بالإضافة لـ 77 ألفا و643 مصابا، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.

ونفذ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، كما استهدفت غارة إسرائيلية محيط مخيم جباليا، وقصفت المدفعية الإسرائيلية مسجد ومنزلين في منطقة معن.

ميدانيا، تخوض فصائل المقاومة الفلسطينية معارك واشتباكات عنيفة في أكثر من محور في القطاع، فيما أقر الجيش الإسرائيلي، بمقتل جنديين، وإصابة آخر بجراح خطيرة في معركة وسط القطاع.

وعلى صعيد مفاوضات صفقة التبادل ووقف إطلاق النار، غادر وفد حركة حماس العاصمة المصرية القاهرة، بعد اجتماع أجراه مع مسؤولي الملف الفلسطيني بجهاز المخابرات العامة المصرية، برئاسة اللواء عباس كامل، للتشاور مع قيادات الحركة حول مقترح الهدنة الجديد في قطاع غزة، على أن يعود في وقت قريب لتقديم رد الحركة النهائي.

#غزة #الحرب

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