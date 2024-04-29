مقتل ضابطين إسرائيليين في كمين القسام قرب "نيتساريم"

غزة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين مقتل ضابطين وإصابة آخر بجروح خطيرة في انفجار مبنى كانا يقيمان فيه بالقرب من محررة "نتساريم" في وسط قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان تحت بند "سمح بالنشر": "سمح مكتب الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بنشر أن المقاتلين الرقيب عيدو أبيب من كريات يام والرقيب كالكيدان مهري قتلا أمس في انفجار في مبنى كانا يقيمان فيه بالقرب من ممر نتساريم في شمال قطاع غزة".

وأضاف البيان: "وأصيب مقاتلان آخران أحدهما خطيرة وتم إجلاؤهما بطائرة هليكوبتر إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مقتل الجنديين وإصابة الثالث في "نتساريم" بغزة أمس، وقع جراء انفجار، إما بسبب صاروخ مضاد للدروع أو قذائف هاون، حيث انفجر مبنى بداخله قوات من جنود الاحتياط، وجيش الاحتلال لا يزال يحقق في الأمر.

في المقابل ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن الهجوم في نتساريم أدى لمقتل جنديين وإصابة 4 بجراح حين انهار جزء من مبنى على الجنود نتيجة انفجار كبير وقع خلال اشتباك مع عناصر كتائب القسام

ومنذ بداية العملية البرية في غزة 17 أكتوبر الماضي، سقط حوالي 263 جنديا من الجيش الإسرائيلي، ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 سقط ما مجموعه 608 جنود.

ومساء أمس، أعلنت كتائب القسام عن قصف مقر قيادة جيش الاحتلال في محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

كما أعلنت الكتائب استدراج قوة إسرائيلية كبيرة إلى كمين ألغام معد من صواريخ إسرائيلية تم إلقاءها على غزة ولم تنفجر، في شارع السكة بمنطقة المغراقة وسط القطاع.

وقالت القسام في بيان عبر قناتها في "تلغرام": "مجاهدو القسام يستدرجون قوة صهيونية مؤللة ويوقعونها في كمين ألغام مستخدمين العبوات الناسفة وصواريخ "F16" التي تم إطلاقها على المدنيين ولم تنفجر في شارع السكة بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة".