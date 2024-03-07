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تفاصيل جديدة حول المقترح المصري بشأن هدنة غزة: "إسرائيل" وافقت على سحب قواتها من "نيتساريم"

الإثنين 29 أبريل 2024 08:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل جديدة حول المقترح المصري بشأن هدنة غزة: "إسرائيل" وافقت على سحب قواتها من "نيتساريم"



القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، عن تفاصيل جديدة حول المقترح المصري بشان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووفق قناة كان العبرية، فإن المقترح المصري المطروح على الطاولة يقضي بعدم وجود مفتشين إسرائيليين في الممر الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه.

وبحسب الاقتراح، سيتم تفتيش السكان الذين يعودون إلى الشمال من قبل قوات مصرية وقوات أخرى، وستتعقبهم إسرائيل بأدوات أخرى.

ولفتت القناة إلى أن إسرائيل وافقت على سحب قواتها من ممر نتساريم في إطار ما سمته مزيد من المرونة في المفاوضات.

وذكرت القناة أن حماس تُطالب بتوضيحات وضمانات واضحة تتعلّق بتنفيذ مطالبها الأساسية مثل وقف إطلاق نار دائم والانسحاب من غزة.

وبشأن اجتياح رفح ، قالت هيئة البث العبرية أن "إسرائيل" تؤكد بعد محادثة الرئيس الأمريكي جوبايدن وبنيامين نتنياهو، أنه لا يزال هناك فيتو أميركي على دخول رفح.

وأشارت إلى أن وفد المخابرات المصرية الذي كان في إسرائيل خلال الأيام الماضية عاد إلى القاهرة.

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