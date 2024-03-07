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عائلات أسرى إسرائيليين في غزة تطالب الحكومة بعدم إضاعة الفرصة

الإثنين 29 أبريل 2024 08:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلات أسرى إسرائيليين في غزة تطالب الحكومة بعدم إضاعة الفرصة



القدس المحتلة/سما/

طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في قطاع غزة، حكومة الاحتلال بعدم إضاعة الفرصة لإبرام صفقة تبادل للأسرى.

وقالت عائلات الأسرى، "إن السبيل الوحيد لإعادة كل الأسرى هو إبرام صفقة تبادل.. نتوجه للسنوار ونطالبه بالموافقة على الصفقة ونطالب مجلس الحرب الإسرائيلي بالموافقة على أي صفقة".
 

وأضافوا: "حان الوقت للأفعال بدل الأقوال، ونتمنى على الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ قرارات أخلاقية"، موضحين أن الإخفاق الأمني غير المسبوق حدث في عهد الحكومة الحالية ويقع على عاتقها إعادة الأسرى.


ووجه عائلات الأسرى الشكر إلى الإدارة الأمريكية وقطر على جهودهما في إعادة الأسرى خلال الصفقة الأولى: "نحث حكومات كل من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر على فعل ما في الوسع لإعادة أسرانا الآن".

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