"حزب الله" يعلن استهداف جنود إسرائيليين بمستوطنة المطلة

بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" الاثنين، أنه استهدف مواضع لجنود إسرائيليين في مستوطنة المطلة شمال فلسطين المحتلة، وإصابتها بشكل مباشر.

وقال الحزب في بيان إن مقاتليه "استهدفوا ‏أبنية يتموضع فيها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة، وأصابوها بشكل مباشر".

وأفاد بأن هجومه جاء "رداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، وآخرها في بلدتي الخيام وشبعا".

بيان "حزب الله" يأتي بعد أن نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى أن صواريخ مضادة للدروع أطلقت من جنوب لبنان، وأصابت مستوطنة المطلة.

وقالت الصحيفة نقلا عن المجلس الإقليمي للجليل الأعلى: "في أعقاب إطلاق صواريخ مضادة للدروع على المطلة، تم إغلاق الطريق من تقاطع (مستوطنة) تل حاي باتجاه المطلة".

وأضافت: "ينفذ سلاح الجو الإسرائيلي موجة هجمات في جنوب لبنان للمرة الثالثة اليوم (الاثنين)"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الاثنين، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن المقاتلات الاسرائيلية شنت غارتين استهدفتا منطقة "المسلخ" في بلدة الخيام، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي الأطراف الجنوبية للبلدة نفسها.

وأفاد شهود باستهداف منزل في بلدة شبعا الحدودية بقضاء حاصبيا جنوب لبنان، بقذيفة مدفعية إسرائيلية.

كما أعلن حزب الله في بيان عن شن "هجومًا ناريًا مركزًا ‏على قاعدة خربة ماعر ومرابض مدفعيتها وانتشار جنود العدو وآلياته في محيطها بالأسلحة ‏الصاروخية وقذائف المدفعية على أنواعها، واستهداف تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف ‏المدفعية وتحقيق إصابة مباشرة.‏

وفي وقت سابق الاثنين، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن طائرات حربية تابعة له أغارت على "أهداف لحزب الله بمنطقتي راشيا الفخار والخيام، بينها مواقع لإطلاق قذائف ومبنى عسكري".

وأضاف أنه شن كذلك قصفا مدفعيا "لإزالة تهديدات محتملة انطلاقا من منطقة عيتا الشعب" جنوب لبنان.