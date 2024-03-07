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فيديو: الشرطة الفرنسية تفض مخيما طلابيا بالقوة في باحة جامعة السوربون داعما لفلسطين

الإثنين 29 أبريل 2024 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: الشرطة الفرنسية تفض مخيما طلابيا بالقوة في باحة جامعة السوربون داعما لفلسطين



باريس/سما/

 

تعاملت الشرطة الفرنسية بوحشية مع طلاب أقاموا مخيما في باحة جامعة السوربون تلبية لدعوة من جامعة كولومبيا ومعهد العلوم السياسية، دعما لفلسطين وتنديدا بالحرب على قطاع غزة.

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وانتشرت مقاطع فيديو تظهر عنف الشرطة ضد الطلاب، وسحل عدد منهم واعتقاله.

وتشهد الجامعات الأمريكية والأوروبية احتجاجات ومظاهرات متصاعدة، تنديدا بالحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 7 أشهر.

ومع تصاعد التوترات والعنف في فلسطين واستمرار الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة، امتدت الاحتجاجات والتظاهرات في الجامعات الأمريكية إلى جامعات أوروبا، لا سيما جامعات العاصمة الفرنسية باريس، حيث اندلعت تظاهرات طلابية تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وشارك الطلاب في تنظيم مظاهرات وفعاليات للتعبير عن رفضهم العنف والظلم في فلسطين، ومع تفاقم المأساة الإنسانية في غزة، انتقلت هذه الاحتجاجات إلى داخل مباني الجامعات.

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