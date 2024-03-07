  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

السعودية: يجب وضع حلول للوضع الفلسطيني بشكل شامل

الإثنين 29 أبريل 2024 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية: يجب وضع حلول للوضع الفلسطيني بشكل شامل



الرياض/سما/

شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال جلسة حوارية، اليوم الاثنين، في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض، على ضرورة "وضع حلول للوضع الفلسطيني بشكل شامل".

وقال وزير الخارجية السعودي إن "الأمم المتحدة تقدر إعادة إعمار غزة في 30 عامًا"، مضيفًا: "لا يمكن تجاهل ما يعانيه الفلسطينيون في الضفة الغربية".

وأضاف: "نحتاج إلى مسار ذي مصداقية ولا رجعة عنه لإنشاء دولة فلسطينية".

من جهته، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال الجلسة نفسها، إن "الحكومة الإسرائيلية تقودها أيديولوجية لا تؤمن بحل الدولتين".

وأضاف: "إسرائيل تقول علنًا إنها لا تريد حل الدولتين وترفض القرارات الدولية"، شارحاً أن "الاستيطان الإسرائيلي يقتل حل الدولتين".

ورأى وزير الخارجية الأردني أن "على العالم أن يواجه (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، وألا يسمح له بجر المنطقة إلى حرب".

كما رأى وزير الخارجية الأردني أن "أي مقاربة في غزة لا بد أن تكون ضمن حل شامل للمسألة الفلسطينية".

من جهته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال الجلسة إن "ما يجب فعله هو حل الدولتين ومنع اتساع دوامة العنف"، مشيرًا إلى أن بلاده قدمت مقترحا على الطاولة يفضي إلى وقف إطلاق النار، آملا أن يتم قبوله.

#السعودية

الأكثر قراءة اليوم

المفاوضات ورفح.. تفاصيل المكالمة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو

مفاوضات غزة: مرونة في الشكل وتصلّب في الجوهر

إسرائيل أمام قرار حاسم: عملية طويلة في رفح أو صفقة تبادل

مسؤول في حماس: لا قضايا كبيرة في ملاحظاتنا على مقترح الهدنة والأجواء إيجابية

مسؤولون إسرائيليون: الجنائية الدولية تجهز مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وقادة "إسرائيل"

مصدردبلوماسي إسرائيلي: أين بايدن؟ لماذا هو هادئ بينما من المحتمل أن تتم إطاحة "إسرائيل"؟

عشرات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية دموية على رفح وغزة (صور وفيديو)

الأخبار الرئيسية

لأول مرة منذ شهر.. رشقة صاروخية من غزة صوب أسدود

تقارير: "إسرائيل" تربط إرسال وفد للقاهرة بردّ حماس على المقترح المصري

قراءات إسرائيلية في تحرّك "الجنائية الدولية" المحتمل ضد قادة الاحتلال

20240307155736reup-2024-03-07t155540z_931199961_rc23h6ay907n_rtrmadp_3_germany-britain.h-1-730x438-1-730x438

وزير خارجية بريطانيا: المقترح المقدّم لحماس يتضمن هدنة لـ40 يومًا وتحرير آلاف الأسرى الفلسطينيين

20240428144222afpp-afp_34qd6zy.h-1-730x438

بوريل: عدة دول أوروبية بالدولة الفلسطينية بنهاية مايو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية