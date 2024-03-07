السعودية: يجب وضع حلول للوضع الفلسطيني بشكل شامل

الرياض/سما/

شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال جلسة حوارية، اليوم الاثنين، في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض، على ضرورة "وضع حلول للوضع الفلسطيني بشكل شامل".

وقال وزير الخارجية السعودي إن "الأمم المتحدة تقدر إعادة إعمار غزة في 30 عامًا"، مضيفًا: "لا يمكن تجاهل ما يعانيه الفلسطينيون في الضفة الغربية".

وأضاف: "نحتاج إلى مسار ذي مصداقية ولا رجعة عنه لإنشاء دولة فلسطينية".

من جهته، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال الجلسة نفسها، إن "الحكومة الإسرائيلية تقودها أيديولوجية لا تؤمن بحل الدولتين".

وأضاف: "إسرائيل تقول علنًا إنها لا تريد حل الدولتين وترفض القرارات الدولية"، شارحاً أن "الاستيطان الإسرائيلي يقتل حل الدولتين".

ورأى وزير الخارجية الأردني أن "على العالم أن يواجه (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، وألا يسمح له بجر المنطقة إلى حرب".

كما رأى وزير الخارجية الأردني أن "أي مقاربة في غزة لا بد أن تكون ضمن حل شامل للمسألة الفلسطينية".

من جهته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال الجلسة إن "ما يجب فعله هو حل الدولتين ومنع اتساع دوامة العنف"، مشيرًا إلى أن بلاده قدمت مقترحا على الطاولة يفضي إلى وقف إطلاق النار، آملا أن يتم قبوله.