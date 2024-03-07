4 شهداء في قصف للاحتلال استهدف منزلا في رفح

رفح/سما/

استشهد أربعة مواطنين بينهم ثلاث نساء، وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال قصفت شقة سكنية في حي تل السلطان غربي رفح، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين، بينهم 3 نساء، ما يرفع حصيلة الشهداء في المدينة منذ فجر اليوم إلى 25 بينهم 5 أطفال و10 نساء.

وأضافت المصادر ذاتها، أن طائرات الاحتلال شنت غارات على أراض زراعية غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما واستهدفت منازل المواطنين في غرب الزوايدة وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضيما أدى إلىاستشهاد 34488 مواطنا، واصابة 77643 آخرين، فيما لا يزال من الضحايا ما يزالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.