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كلاب المستوطنين تهاجم جنودا إسرائيليين في الخليل

الإثنين 29 أبريل 2024 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
كلاب المستوطنين تهاجم جنودا إسرائيليين في الخليل



الخليل/سما/

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقل جندي إلى المستشفى هاجمه كلب أطلقه عليه أحد المستوطنين أمس الأول جنوب جبل الخليل.


وذكرت الإذاعة أنه عندما دخل عدد من المستوطنين إلى أراض خاصة بالفلسطينيين قرب قرية سوسيا، وصلت قوات الشرطة والجيش إلى المكان لتفريقهم.

وأضافت: "أطلق مستوطن كلبه على أحد الجنود حيث تعرض للعض وأصيب بجروح طفيفة، وطلب العلاج في المستشفى وتم اعتقال مستوطنين اثنين على خلفية الحادث".

وتصاعدت في الآونة الأخيرة اعتداءات المستوطنين على أراضي وبيوت الفلسطينيين في مختلف مناطق وبلدات الضفة الغربية وغالبا ما تحدث هذه الاعتداءات بتغطية من القوات الإسرائيلية.

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