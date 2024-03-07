  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: مواطن يؤدي الصلاة بما تبقى له من قدرة وهو محاصر تحت الأنقاض (فيديو)

الإثنين 29 أبريل 2024 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: مواطن يؤدي الصلاة بما تبقى له من قدرة وهو محاصر تحت الأنقاض (فيديو)



غزة/سما/

انتشر على مواقع التواصل الاجتماع مقطع فيديو مؤثر ويفطر القلب، يظهر رجلا غزّاويا فلسطينيا مسنا وهو يؤدي الصلاة تحت ركام منزله الذي تدمر إثر القصف الإسرائيلي بما فيه من قدرة.

  •  

وأظهر مقطع الفيديو المتداول رجلا عالقا تحت كتلة أسمنتية في منزله المدمر، وبينما يسمع صوت الحفر الذي يقوم به المنقذون للوصول إليه، يتلو الرجل آيات من القرآن الكريم، ثم يقوم بأداء حركات الصلاة الأخرى دون أن يتمكن من التحرك من مكانه، فيما بدت يده اليمنى مغطاة بالدماء والغبار.

مقطع مذهل !!
مسن من غزة، قصفوا بيته فوق رأسه، ولما وصل إليه المسعفون وجدوه تحت الأنقاض يصلي الفجر وأطنان الركام فوق رأسه !! pic.twitter.com/KIltOQULlb

— جهاد حلس، غزة (@Jhkhelles) April 28, 2024

ونشر المنقذ عبود المجدلاوي مقطع الفيديو في حسابه على "إنستغرام" وعلق عليه بالقول: "أثناء قيامي بانقاذ هذا الرجل العظيم من تحت ركام منزله وعند وصولي إليه وجدته يصلي صلاة الفجر وهو على حالته هذه وفوقه أطنان من الحجارة والردم"، لافتا إلى أن الفيديو تم تصويره في وقت سابق.

وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع مقطع الفيديو، داعين بالرحمة لأهل غزة، ومشيدين بقوتهم وجبروتهم، حيث كتب أدهم معلقا: "شعب جبار وإيمان وإرادة فوق الخيال كأنه من زمن الصحابة وليس من زمننا الحالي!" وأضاف آخر: "اللهم رحمتك أرجو لأهل غزة..يا رب".

مشاهد تفطر القلوب.. فلسطيني يؤدي الصلاة بما تبقى له من قدرة وهو محاصر تحت الأنقاض (فيديو)

الأكثر قراءة اليوم

حقيقة خروج قادة حماس من غزة إلى القاهرة ضمن المرحلة الثانية من الهدنة

البيت الأبيض يعلن موعد افتتاح "رصيف غزة العائم"

المفاوضات ورفح.. تفاصيل المكالمة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو

مفاوضات غزة: مرونة في الشكل وتصلّب في الجوهر

إسرائيل أمام قرار حاسم: عملية طويلة في رفح أو صفقة تبادل

جنود إسرائيليون يرفضون أوامر الاستعداد لعملية رفح

مسؤول في حماس: لا قضايا كبيرة في ملاحظاتنا على مقترح الهدنة والأجواء إيجابية

الأخبار الرئيسية

20240307155736reup-2024-03-07t155540z_931199961_rc23h6ay907n_rtrmadp_3_germany-britain.h-1-730x438-1-730x438

وزير خارجية بريطانيا: المقترح المقدّم لحماس يتضمن هدنة لـ40 يومًا وتحرير آلاف الأسرى الفلسطينيين

20240428144222afpp-afp_34qd6zy.h-1-730x438

بوريل: عدة دول أوروبية بالدولة الفلسطينية بنهاية مايو

مسؤولون يرسمون المستقبل.. كيف ستبدو غزة بعد الحرب؟

وفد التفاوض الإسرائيلي إلى القاهرة غداً

15ipj-21-730x438

بلينكن: الاتفاق الأمريكي السعودي حيال التطبيع مع إسرائيل “قريب من الاكتمال”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية