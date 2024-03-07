غزة: مواطن يؤدي الصلاة بما تبقى له من قدرة وهو محاصر تحت الأنقاض (فيديو)

غزة/سما/

انتشر على مواقع التواصل الاجتماع مقطع فيديو مؤثر ويفطر القلب، يظهر رجلا غزّاويا فلسطينيا مسنا وهو يؤدي الصلاة تحت ركام منزله الذي تدمر إثر القصف الإسرائيلي بما فيه من قدرة.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول رجلا عالقا تحت كتلة أسمنتية في منزله المدمر، وبينما يسمع صوت الحفر الذي يقوم به المنقذون للوصول إليه، يتلو الرجل آيات من القرآن الكريم، ثم يقوم بأداء حركات الصلاة الأخرى دون أن يتمكن من التحرك من مكانه، فيما بدت يده اليمنى مغطاة بالدماء والغبار.

مقطع مذهل !!

مسن من غزة، قصفوا بيته فوق رأسه، ولما وصل إليه المسعفون وجدوه تحت الأنقاض يصلي الفجر وأطنان الركام فوق رأسه !! pic.twitter.com/KIltOQULlb — جهاد حلس، غزة (@Jhkhelles) April 28, 2024

ونشر المنقذ عبود المجدلاوي مقطع الفيديو في حسابه على "إنستغرام" وعلق عليه بالقول: "أثناء قيامي بانقاذ هذا الرجل العظيم من تحت ركام منزله وعند وصولي إليه وجدته يصلي صلاة الفجر وهو على حالته هذه وفوقه أطنان من الحجارة والردم"، لافتا إلى أن الفيديو تم تصويره في وقت سابق.

وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع مقطع الفيديو، داعين بالرحمة لأهل غزة، ومشيدين بقوتهم وجبروتهم، حيث كتب أدهم معلقا: "شعب جبار وإيمان وإرادة فوق الخيال كأنه من زمن الصحابة وليس من زمننا الحالي!" وأضاف آخر: "اللهم رحمتك أرجو لأهل غزة..يا رب".