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اتساع رقعة الاحتجاجات المناصرة لغزة في الجامعات الأمريكية (فيديو)

الإثنين 29 أبريل 2024 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتساع رقعة الاحتجاجات المناصرة لغزة في الجامعات الأمريكية (فيديو)



واشنطن/سما/

تعصف الاحتجاجات بعدة جامعات في الولايات المتحدة وتتعرض احتفالات التخرج المقبلة لتهديدات من جانب متظاهرين ينددون بالقصف الإسرائيلي لقطاع غزة وعدد القتلى المتزايد هناك.

وكانت عدة جامعات هادئة إلى حد كبير نهاية الأسبوع، حيث بقي متظاهرون بالقرب من الخيام التي نصبت كمقر للاحتجاج، على الرغم من وقوع بعض أعمال النقل القسري للخيام وتنفيذ الشرطة لاعتقالات في بعض الجامعات.

ويطالب العديد من الطلاب إدارات جامعاتهم بقطع العلاقات المالية مع إسرائيل، بسبب الحرب واسعة النطاق في غزة، والتي تقول الحكومة هناك إنها شنتها للقضاء على حركة "حماس" الفلسطينية.

وتبادل متظاهرون يناصرون طرفي الحرب الصراخ الحاقد، وتدافعوا خلال احتجاجات يوم الأحد في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس.

وقالت ماري أوساكو، نائبة رئيس الاتصالات الاستراتيجية بجامعة كاليفورنيا في بيان: "الجامعة عززت الإجراءات الأمنية بعد وقوع بعض المشاجرات الجسدية بين المتظاهرين". ولم ترد أنباء عن وقوع اعتقالات أو إصابات.

واعتقل حوالي 275 شخصا يوم السبت في عدة جامعات، من بينها جامعة إنديانا في بلومنغتون، وجامعة ولاية أريزونا، وجامعة واشنطن في سانت لويس.

واقترب عدد الاعتقالات في أنحاء البلاد من 900 منذ أزالت شرطة نيويورك مخيم احتجاج مؤيد للفلسطينيين في جامعة كولومبيا، واعتقلت أكثر من 100 متظاهر في 18 أبريل.

وأصبحت أزمة الطلاب المعتقلين جزءا أساسيا من الاحتجاجات، حيث يطالب طلاب آخرون وعدد متزايد من أعضاء هيئة التدريس بالعفو عنهم. ويدور نقاش حول ما إذا كانت عمليات الاعتقال ستتبع الطلاب خلال حياتهم المستقبلية.

في غضون ذلك، قام أعضاء هيئة التدريس في جامعات كاليفورنيا وجورجيا وتكساس ببدء "عمليات تصويت رمزية" إلى حد كبير لحجب الثقة عن قياداتهم.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن "يعلم أن هناك مشاعر قوية للغاية، لكنه سيترك إدارة الاحتجاجات للسلطات المحلية".

وأضاف كيربي خلال برنامج "زيس وويك" على شبكة "إيه بي سي": "يجب أن يكون لدى الشعب القدرة على التعبير عن آرائه، ومشاركة وجهات نظره علنا، لكن يجب أن يكون ذلك بطريقة سلمية".

ووصف زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، الوضع بأنه "خطير"، وألقى المسؤولية على عاتق مديري الجامعات. وقال: "هناك أيضا معاداة السامية، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق. لقد صدمت عندما رأيت ذلك يحدث في هذا البلد."

وبدأت الاحتجاجات في الحرم الجامعي على مستوى البلاد ردا على الهجوم الإسرائيلي على غزة. ووصفت إسرائيل وأنصارها الاحتجاجات الجامعية بأنها "معادية للسامية"، بينما يقول منتقدو إسرائيل إنها تستخدم مثل هذه الادعاءات من اجل "إسكات المعارضين".

وعلى الرغم من ظهور مقاطع لبعض المتظاهرين يدلون بتصريحات معادية للسامية أو يوجهون تهديدات عنيفة، إلا أن منظمي الاحتجاجات، وبعضهم يهود، يقولون إنها "حركة سلمية تهدف للدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وتندد بالحرب."
انتشرت المظاهرات الطلابية في جميع أنحاء الولايات المتحدة في عدة ولايات من بينها نيويورك وكاليفورنيا وميزوري وماساتشوستس.

المصدر: أ ب

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