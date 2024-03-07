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طلاب في جامعة برينستون الأمريكية يتناولون "طبق المقلوبة" (فيديو)

الإثنين 29 أبريل 2024 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
طلاب في جامعة برينستون الأمريكية يتناولون "طبق المقلوبة" (فيديو)



واشنطن/سما/

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطلاب جامعة برينستون الأمريكية يتناولون "طبق المقلوبة" احتفالا بالثقافة الفلسطينية.

 

وخلال الاعتصام التضامني مع فلسطين في الجامعة الواقعة في مدينة نيو جيرسي، ظهر طلاب إلى جانب عدد من مسؤول الهيئة التعليمية وهو يقومون بقلب طبق "المقلوبة" الفلسطيني التقليدي.

وقد انتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع، وعلق أحد الأشخاص قائلا: "اقلب الرواية بقلب المقلوبة! فلسطين حرة".

وقالت أخرى: "القلبة التي سمعها العالم".

وأقام المتظاهرون مخيما مؤيدا لفلسطين في ماكوش كورتيارد في حوالي الساعة السابعة صباح يوم الخميس.

وبعد تحذيرات من مسؤولي الجامعة لفض المخيم، تم القبض على اثنين من طلاب جامعة برينستون، وقام المتظاهرون الباقون بجمع معدات التخييم الخاصة بهم واستمروا في الاعتصام طوال الليل وحتى صباح يوم الجمعة.

وحسب princeton alumni weekly، كان هناك حوالي 110 أشخاص في الساعة 9 صباحا يوم الخميس، يرسمون اللافتات ويجلسون على الأرض في المنطقة العشبية بين ماذر صنديال وقاعة ديكنسون. وزاد عدد المشاركين إلى حوالي 300 بحلول الظهر.

وقال المنظمون إن الحشد كان عبارة عن مزيج من طلاب برينستون وأعضاء هيئة التدريس وأفراد المجتمع وبعض الأشخاص من خارج الجامعة. 

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