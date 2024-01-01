وفد التفاوض الإسرائيلي إلى القاهرة غداً

القدس المحتلة/سما/

قالت هيئة البث العبرية (رسمية)، الاثنين، إنه “من المتوقع” أن يغادر وفد التفاوض الإسرائيلي إلى العاصمة المصرية القاهرة، غدا الثلاثاء، لاستكمال مباحثات غير مباشرة مع حركة “حماس”.

ونقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي مشارك بالمفاوضات – لم تسمه – قوله إنه “من المتوقع أن يغادر وفد من (جهاز المخابرات الخارجية) الموساد، والجيش، وجهاز الأمن العام (الشاباك) إلى القاهرة غدا”.

واعتبر المسؤول أن مغادرة الوفد للقاهرة “تعتمد على رد حماس”، دون توضيح.

ووفق الهيئة العبرية “تقترب إسرائيل من نقطة الحسم حيال ملف المخطوفين”.

وأشارت إلى أن “المحادثات بين مسؤولين إسرائيليين ومصريين مستمرة طوال الوقت، وخلالها أبدت إسرائيل مرونة في موضوعات سبق ورفضتها” في إطار المفاوضات وصفقة التبادل، دون مزيد من التفاصيل.

وجاء تقرير هيئة البث بعد يوم من نشر قناة “القاهرة الإخبارية” المصرية أن “وفدا من حركة حماس برئاسة خليل الحية يصل القاهرة الاثنين لتسليم رد الحركة بشأن مقترح التهدئة في غزة” بعد تسلمها الرد الإسرائيلي على موقف الحركة حول صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وجاء تسلم حماس للرد الإسرائيلي غداة زيارة وفد أمني مصري إلى تل أبيب، حاملا “مقترحًا لبلاده يتناول إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، وإطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار لمدة عام”، حسبما أفادت به صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وتقدر تل أبيب وجود 133 أسيرا في غزة، فيما أعلنت “حماس” مقتل 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل، التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.