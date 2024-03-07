حمزة يوسف يعلن استقالته من رئاسة وزراء إسكتلندا

إدنبرة/سما/

أعلن رئيس الوزراء الإسكتلندي حمزة يوسف، الاثنين، استقالته من منصبه، بعد فض اتفاق الائتلاف الحكومي بين حزب الوطني الاسكتلندي الذي يتزعمه وحزب الخضر.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده من مقر إقامته الرسمي في العاصمة إدنبره.

وأضاف يوسف أنه يعتزم أيضا الاستقالة من زعامة الحزب الوطني الإسكتلندي لكنه سيبقى في منصبه إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وتطرق إلى فض اتفاق الائتلاف الحكومي بين الحزب الوطني الإسكتلندي الذي يتزعمه وحزب الخضر، مبينا أن “الأخير تسبب بهذا الأمر”.

وأكد أنه لن يفرط بمبادئه من أجل البقاء في السلطة.

وتأتي استقالة يوسف قبل أيام قليلة من التصويت على مذكرتي حجب ثقة عن حكومته وقيادته، وبعد أيام من فض اتفاق الائتلاف الحكومي بين الحزب الوطني الإسكتلندي وحزب الخضر، عقب إعلان الحكومة مؤخرا أنها ستلغي هدفها المتمثل في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 75 بالمئة بحلول عام 2030.

ويوسف البالغ من العمر 39 عاما كان قد تولى منصبه في مارس/ آذار 2023، ليكون بذلك أول زعيم مسلم لحكومة في أوروبا الغربية.