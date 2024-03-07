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بلينكن: الاتفاق الأمريكي السعودي حيال التطبيع مع إسرائيل “قريب من الاكتمال”

الإثنين 29 أبريل 2024 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكن: الاتفاق الأمريكي السعودي حيال التطبيع مع إسرائيل “قريب من الاكتمال”



الرياض/سما/

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين إن الولايات المتحدة تقترب من الانتهاء من اتفاق أمني مع السعودية سيُعرض عليها في حال طبّعت مع إسرائيل.

وأوضح بلينكن من العاصمة السعودية الرياض “أعتقد أن العمل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة معاً فيما يتعلق باتفاقياتنا، قد يكون قريباً جداً من الاكتمال”.

كما حضّ وزير الخارجية الأمريكي قادة دول الخليج، خلال اجتماع وزراء مجلس التعاون الخليجي، على أن المواجهة بين إيران وإسرائيل تظهر الحاجة إلى تكامل دفاعي أكبر.

وأشار إلى أن “هذا الهجوم يسلّط الضوء على التهديد الحاد والمتزايد الذي تمثّله إيران، لكنه يسلط الضوء أيضاً على ضرورة العمل معاً على الدفاع المتكامل”.

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