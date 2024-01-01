  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأردن ومصر يدعوان لوقف اجتياح رفح

الإثنين 29 أبريل 2024 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن ومصر يدعوان لوقف اجتياح رفح



القاهرة / سما /

دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، إلى موقف "جماعي دولي واضح"؛ لمنع أي هجوم إسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

 

جاء ذاك خلال لقاء الصفدي مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه بالرياض، على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، وفق بيان للخارجية الأردنية.

 

وشدد الصفدي، خلال اللقاء، على "ضرورة أن يكون هناك موقف جماعي دولي واضح لمنع أي هجوم على رفح"، وحذر من أنه "سيكون مجزرة جديدة".

 

هذا وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن بلاده "تبذل أقصى جهد لتفادي أي هجوم على مدينة رفح الفلسطينية"، المكتظة بالنازحين الفلسطينيين والمتاخمة للحدود مع بلاده.

 

وفي كلمته خلال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، قال مدبولي: إن "أي هجوم على رفح الفلسطينية سيمثل كارثة كبرى على المدنيين وسيزيد عمليات النزوح"، مشددًا على أن مصر "تبذل أقصى جهد لتفادي أي هجوم" على المدينة الفلسطينية، دون تفاصيل أكثر بشأن تلك الجهود.

 

وتابع قائلًا: "مصر استقبلت العديد من الفلسطينيين بقطاع غزة في المستشفيات المصرية لتقديم العلاج اللازم لهم".

 

وأكد أن معبر رفح (الحدودي مع غزة) "مفتوح على مدار 24 ساعة لإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين".

#الأردن #رفح #مصر

الأكثر قراءة اليوم

يسرائيل هيوم: "إسرائيل" مستعدة لتحقيق جميع مطالب حماس باستثناء شرط واحد

حقيقة خروج قادة حماس من غزة إلى القاهرة ضمن المرحلة الثانية من الهدنة

المفاوضات ورفح.. تفاصيل المكالمة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو

ماذا تضمن المقرح المصري الجديد بشأن اتفاق الهدنة في غزة؟

إعلام إسرائيلي: قادة حماس تحدثوا عن زوال"إسرائيل" لكننا لم نستمع إليهم

مفاوضات غزة: مرونة في الشكل وتصلّب في الجوهر

إسرائيل أمام قرار حاسم: عملية طويلة في رفح أو صفقة تبادل

الأخبار الرئيسية

بلينكن في السعودية

بلينكن: حماس تلقت عرضا سخيا وعليها الاستجابة بسرعة

حماس في القاهرة

حماس في القاهرة لطلب توضيحات وإسرائيل تبدى انفتاحا لمناقشة ملف نهاية الحرب..

صفقة

إسرائيل أمام قرار حاسم: عملية طويلة في رفح أو صفقة تبادل

تطورات اليوم الـ206 من العدوان الإسرائيلي على غزة

ראש-הממשלה-בנימין-נתניהו-במהלך-תרגיל-אגרוף-המחץ-בקריה-בתל-אביב-יום-ד-3-1024x640

مسؤولون إسرائيليون: الجنائية الدولية تجهز مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وقادة "إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية