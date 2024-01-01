الأردن ومصر يدعوان لوقف اجتياح رفح

القاهرة / سما /

دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، إلى موقف "جماعي دولي واضح"؛ لمنع أي هجوم إسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

جاء ذاك خلال لقاء الصفدي مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه بالرياض، على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، وفق بيان للخارجية الأردنية.

وشدد الصفدي، خلال اللقاء، على "ضرورة أن يكون هناك موقف جماعي دولي واضح لمنع أي هجوم على رفح"، وحذر من أنه "سيكون مجزرة جديدة".

هذا وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن بلاده "تبذل أقصى جهد لتفادي أي هجوم على مدينة رفح الفلسطينية"، المكتظة بالنازحين الفلسطينيين والمتاخمة للحدود مع بلاده.

وفي كلمته خلال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، قال مدبولي: إن "أي هجوم على رفح الفلسطينية سيمثل كارثة كبرى على المدنيين وسيزيد عمليات النزوح"، مشددًا على أن مصر "تبذل أقصى جهد لتفادي أي هجوم" على المدينة الفلسطينية، دون تفاصيل أكثر بشأن تلك الجهود.

وتابع قائلًا: "مصر استقبلت العديد من الفلسطينيين بقطاع غزة في المستشفيات المصرية لتقديم العلاج اللازم لهم".

وأكد أن معبر رفح (الحدودي مع غزة) "مفتوح على مدار 24 ساعة لإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين".