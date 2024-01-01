أبو هولي: الاحتلال فشل في تشويه الأونروا

رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، إن دولة الاحتلال "الإسرائيلي" فشلت في تشويه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

ونوه "أبو هولي" في تصريحات إذاعية اليوم الإثنين، إلى أن الاحتلال وجّه "اتّهامات زائفة" لوكالة الأونروا "بهدف حلّها والقضاء على قضيّة اللاجئين".

وأضاف، أنه رغم تقرير الأمم المتّحدة الذي نفى مزاعم الاحتلال، فإن 10 دول لا زالت تحجب تمويلها عن الوكالة، فيما استأنفت 6 دول التّمويل.

وشدّد على أن سلطات الاحتلال لم تنجح في هدفها بحلّ "الأونروا" التي ستستمرّ بعملها رغم العجز المالي.

وطالب المسؤول الفلسطيني، بتشكيل لجان تحقيق مستقلة في استهداف قوّات الاحتلال منشآت تابعة للوكالة الأممية وموظّفيها في قطاع غزّة.