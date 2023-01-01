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كنتاكي تغلق 108 فروع في ماليزيا إثر المقاطعة المناهضة لإسرائيل

الإثنين 29 أبريل 2024 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
كنتاكي تغلق 108 فروع في ماليزيا إثر المقاطعة المناهضة لإسرائيل



وكالات / سما /

أغلقت سلسلة مطاعم كنتاكي الأمريكية فروعها البالغ عددها 108 في ماليزيا مؤقتا، على خلفية المقاطعة التي بدأت رداً على الهجمات الإسرائيلية على غزة وحملات دعم الشعب الفلسطيني.


ووفقا لصحيفة ستريت تايمز السنغافورية، الاثنين، فقد أوقفت كنتاكي أعمالها في ماليزيا.


ونقلت الصحيفة عن عمال المطعم، أن فروع كنتاكي باتت شبه خالية من الزبائن منذ أسبوع.


وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.


وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا.

#كنتاكي #إسرائيل #ماليزيا

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