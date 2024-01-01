بلينكن: حماس تلقت عرضا سخيا وعليها الاستجابة بسرعة

غزة / سما /

بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارته الدبلوماسية إلى المملكة العربية السعودية بالقول إنه "لم ير بعد خطة لهجوم اسرائيل في رفح يحمي المدنيين". ووصف بلينكن عرض إسرائيل لحماس بأنه "سخي للغاية" وأضاف بلينكن أن الحركة يجب أن تستجيب بسرعة لهذا العرض.

إلى ذلك، تناول وزير الخارجية مسألة التطبيع بين إسرائيل والسعودية، وقال إن العمل على اتفاق بين البلدين قريب جدا من الانتهاء، على حد قوله. وقال بلينكن: "في الشهر الماضي، عملت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية معًا بشكل مكثف من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل". ومن المتوقع أن يصل وزير الخارجية إلى إسرائيل مساء الغد، وسيتوجه في اليوم التالي إلى واشنطن.