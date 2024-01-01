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ارتفاع أسعار المنتج في فلسطين خلال آذار

الإثنين 29 أبريل 2024 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع أسعار المنتج في فلسطين خلال آذار



رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل ارتفاعاً حاداً نسبته 5.00% خلال شهر آذار 2024 مقارنة مع شهر شباط 2024أ، وبلغ الرقم القياسي العام 146.38 خلال شهر آذار 2024 مقارنة ﺒ 139.41 خلال شهر شباط 2024 (سنة الأساس 2019 = 100).

وأضاف الإحصاء أن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي سجل ارتفاعاً حاداً نسبته 5.39%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 149.89 خلال شهر آذار 2024 مقارنة ﺒ 142.22 خلال شهر شباط 2024 (سنة الأساس 2019 = 100).

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.43%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 113.67 خلال شهر آذار 2024 مقارنة بـ113.19 خلال شهر شباط 2024 (سنة الأساس 2019 = 100).

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً حاداً نسبته 12.21%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 16.85%، وبلغ متوسط سعر الزهرة 5.03 شيقل/كغم، والملفوف الأبيض 5.17 شيقل/كغم، وبندورة ارضي 4.12 شيقل/كغم، وخيار بلدي 4.35 شيقل/كغم، وملوخية خضراء بعيدان 10.72 شيقل/كغم، والسبانخ 3.43 شيقل/كغم، والبقدونس 19.21 شيقل/كغم، وباذنجان عجمي 7.92 شيقل/كغم، والفلفل الأخضر الحار 20.80 شيقل/كغم، والفلفل الحلو 5.41 شيقل/كغم، وفاصولياء خضراء عريضة 17.50 شيقل/كغم، وبصل أخضر مع ورق 8.36 شيقل/كغم، والبصل الجاف 22.44 شيقل/كغم، والبطاطا 7.97 شيقل/كغم.

كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة ارتفاعاً حاداً نسبته 11.28%، وبلغ متوسط سعر كل من: البرتقال 9.54 شيقل/كغم، والكلمنتينا 6.79 شيقل/كغم، والليمون 9.41 شيقل/كغم، والبوملي 5.92 شيقل/كغم، والتوت الأرضي 6.10 شيقل/كغم.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعاً حاداً نسبته 4.43%، حيث بلغ متوسط سعر عجل بلدي حي 20.83 شيقل/كغم، وخاروف بلدي حي 38.98 شيقل/كغم، وماعز بلدي حي 32.52 شيقل/كغم، ودجاج لاحم حي كبير (1-2كغم) 14.17 شيقل/كغم، والبيض الطازج 46.95 شيقل/2كغم.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية ارتفاعاً نسبته 1.04%، وبلغ متوسط سعر سمك سلطان ابراهيم والدنيس 900 شيقل/10كغم لكل منهما.

وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 1.28%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 0.57%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

في حين سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 0.12% خلال شهر آذار 2024 مقارنة بشهر شباط 2024، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.12%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية؛ صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بمقدار 1.48%، وصناعة منتجات مطاحن الحبوب بمقدار 0.65%، وصناعة الملابس بمقدار 0.60%، وصناعة منتجات المخابز بمقدار 0.36%، رغم ارتفاع أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية؛ تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 3.86%، وصناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية بنسبة 3.55%، وصناعة الزيوت النباتية والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 0.87%، وتجهيز وحفظ الفواكه والمكسرات والخضروات بنسبة 0.81%.

#أسعار المنتج

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