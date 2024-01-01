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اقتحامات متواصلة للأقصى في عيد الفصح اليهودي

الإثنين 29 أبريل 2024 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
اقتحامات متواصلة للأقصى في عيد الفصح اليهودي



غزة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، اقتحاماتهم للمسجد الاقصى المبارك في اليوم السابع والأخير من عيد الفصح اليهودي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية ان 217 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى.

وأدى المستوطنون صلواتهم خلال اقتحام الاقصى، بحراسة قوات الاحتلال.

وعلى مدار ايام عيد الفصح، منعت قوات الاحتلال تواجد المرابطين على ابواب الاقصى، وقامت اليوم بإخراج الحاجة نفيسة خويص والحاجة ابو بكر شيمي ونظام أبو رموز من طريق باب السلسلة حتى اخرجتهم من منطقة باب العامود.

وعلى مدار أيام عيد الفصح قام آلاف المستوطنين باقتحام المسجد الاقصى.

#عيد الفصح اليهودي #الأقصى

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