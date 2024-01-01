هيئة الأسرى: سياسة الاحتلال بحقّ الأسرى لم نشهدها منذ عام 1967

غزة / سما /

قال مسؤول العلاقات العامّة والإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين ثائر شريتح، إنّ السّياسة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بحقّ الأسرى تتصاعد بشكل غير مسبوق بقرار من أعلى مستوى عسكريّ وسياسيّ، وبإشراف الوزير المتطرّف بن غفير.

وأوضح شريتح في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" أنّ السّجون لم تشهد مثل هذا القمع والتّضييق على الأسرى من حيث القمع والضّرب والتّنكيل والجرائم الطّبّيّة التي ترتكب بحقّهم وسياسة تجويعهم وتعطيشهم.

وأضاف شريتح أنّ هذه المرحلة التي يعيشها الأسرى الآن، والسّياسة التي تنتهجها إسرائيل بحقّهم أصبحت الأخطر في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967