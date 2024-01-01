حماس في القاهرة لطلب توضيحات وإسرائيل تبدى انفتاحا لمناقشة ملف نهاية الحرب..

غزة / سما /

من المتوقع أن يصل إلى القاهرة اليوم (الاثنين) وفد من ممثلي حماس، في إطار استئناف المحادثات حول اتفاق يتضمن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار مع إسرائيل. وبحسب التقارير، فإن الوفد سيضم مسؤولين بارزين في حماس، خليل الحية وزهير جبارين، اللذين سيلتقيان برئيس المخابرات المصرية عباس كمال.

وبحسب تقرير لوكالة أسوشييتد برس للأنباء، فقد يصل وفد إسرائيلي أيضًا إلى مصر في الأيام المقبلة. وتزعم قناة “الحدث” السعودية أن الوفد الإسرائيلي سيغادر إلى القاهرة غدا، لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع حماس.

وتجري المحادثات الآن من خلال وساطة مصر، التي تأمل في منع العملية في رفح وقد حلت فعليا محل قطر كوسيط رئيسي، على الرغم من أنه وفقا لتقرير في وكالة رويترز للأنباء، فإن المحادثات في القاهرة ستجرى مع كلا الطرفين عبر الوسطاء المصريون والقطريون.

أساس الاتصالات هو الخطة التي وضعتها القاهرة، والتي يقال إنها تشمل مرحلتين. وقال مسؤول إسرائيلي تحدث إلى “نيويورك تايمز” إن المرحلة الأولى من الخطة ستشمل الصفقة الإنسانية التي ستتضمن إطلاق سراح نحو 33 رهينة – نساء وأطفال ومرضى و”مصابين عقليا” وبالغين. مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من ذوي الاحكام العالية من السجون الإسرائيلية.

ولقد رضخت إسرائيل فعلياً عن المحادثات، والمخطط الحالي يرتكز على جواب حماس السابق الذي تم تعريفه في حينه بأنه “سخيف”، حيث أصرت على أنها لا تستطيع إطلاق سراح 40 رهينة أحياء ضمن الفئات الإنسانية.

وبحسب تقرير “التايمز”، فإنه في المرحلة الثانية من الخطة سيتم إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح جميع المختطفين الآخرين. وقال مسؤول مصري في الوقت نفسه لوكالة أسوشيتد برس للأنباء إن هناك “انفتاحا إسرائيليا” لبحث المرحلة الثانية من خطة الوقف الكامل لإطلاق النار.

وأشار المصدر المصري لوكالة أسوشييتد برس إلى أنه سيتم في المرحلة الثانية إطلاق سراح سجناء فلسطينيين “رفيعي المستوى” أيضًا، وستبدأ عملية إعادة بناء قطاع غزة.

ونقلت رويترز عن مصدر آخر مطلع على التفاصيل قوله إن المرحلة الثانية ستشمل “فترة من الهدوء المستمر“. وعلى حد قوله، فهذه تسوية عرضتها إسرائيل على مطلب حماس بوقف كامل لإطلاق النار. وذكر هذا المصدر أن إسرائيل ستسمح في نهاية المرحلة الأولى بالمرور الحر بين جنوب القطاع وشماله، وستنسحب جزئيا من القطاع.

ولنتذكر في إسرائيل أنهم يصرون طوال الوقت على أنهم لن يوافقوا على إنهاء الحرب. في ظل تهديدات الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإتيمار بن غفير بحل الحكومة في حال التوصل إلى اتفاق مع حماس – وهو الاتفاق الذي من شأنه أن يؤدي على الأرجح إلى تأجيل أو إلغاء العملية المخطط لها في رفح – ادعى مسؤول سياسي إسرائيلي أمس وأن الاستعدادات لدخول رفح “مستمرة” وأنه “بأي اتفاق، إذا حدث اتفاق، فإن إسرائيل لن تتخلى عن أهداف الحرب”. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ في هذه الكلمات أنه لم يكن هناك إنكار كامل لإمكانية وقف إطلاق النار لفترة طويلة.

وقال مسؤول في حماس لوكالة فرانس برس الليلة الماضية إن حركة حماس ستقدم ردها على الاقتراح اليوم، ولكن في ضوء تقرير آخر نشر الليلة الماضية، فإن هذا أمر مشكوك فيه. وقال مسؤولون مصريون لصحيفة “العربي الجديد” القطرية، إن قيادة حماس تريد توضيح بعض العبارات التي استخدمتها إسرائيل في ردها، والتي تعبر عن “نوايا” أو “استعداد” لبعض الشروط التي وضعتها حماس – بما في ذلك الانسحاب – الممر الخوص الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، وخروج كامل من القطاع ووقف شامل لإطلاق النار. وبحسب التقرير فإن إسرائيل عبرت عن “استعداد” و”نوايا” ولم تظهر التزاما واضحا، وهذا ما تريد حماس توضيحه قبل الرد.

وفي تقرير رويترز هذا الصباح أيضًا، نقل عن مسؤول في حماس، أن حركة حماس لديها “أسئلة” فيما يتعلق بالرد من الجانب الإسرائيلي. في الوقت نفسه أوضح عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، الليلة أنه لا يوجد بيان رسمي من الحركة بشأن الطرح الجديد، وهو ما قد يشير إلى أن جواب حماس لم يتم صياغته بعد. وفي ظل ذلك، ينبغي التأكيد أيضًا على أن القرارات النهائية يتخذها في النهاية زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، وليس من الواضح بعد ما إذا كان قد أعطى إجابته. على الأقل بحسب ما نشرته صحيفة “الأخبار” اللبنانية المحسوبة على حزب الله.

ورغم ذلك، بدا مسؤول حماس الذي تحدث إلى وكالة فرانس برس متفائلا، قائلا إنه لا توجد “مشاكل جوهرية” في الاقتراح المطروح. وبحسب قوله فإن “الأجواء إيجابية ما لم تضع إسرائيل عقبات جديدة”. وحتى قبل ذلك، وصفت حماس الاقتراح بأنه “جاد”، كما قال المسؤول الكبير في حماس، سامي أبو زهري، الليلة الماضية: “أكدنا لإخواننا في مصر وقطر أننا جادون في التوصل إلى اتفاق، لكننا لن نستسلم لأي ضغوط أميركية”.

وربما أشار أبو زهري في كلماته إلى البيان المشترك الذي أصدره هذا الأسبوع الرئيس جو بايدن و17 من زعماء العالم الآخرين، والذي طالبوا فيه بإطلاق سراح المختطفين فوراً والموافقة على صفقة تشمل أيضاً وقف إطلاق النار في قطاع غزة. . وذكر بايدن نفس التصريح في محادثة أجراها الليلة الماضية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وبحسب تقرير وكالة أسوشييتد برس هذا الصباح، استمرت المحادثة أقل من ساعة، اتفق خلالها الاثنان على أن مسؤولية التوصل إلى اتفاق تظل على عاتق حماس.

وأشار البيت الأبيض الليلة الماضية إلى أن بايدن كرر في المحادثة أيضًا “موقفه الثابت” فيما يتعلق بالعملية في رفح – وهو تصريح يعني ضمنيًا أنه عبر مرة أخرى عن قلقه الكبير بشأن مثل هذه العملية. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، أمس، في مقابلة مع شبكة أي بي سي، إن إسرائيل «وافقت على الاستماع» إلى المخاوف التي أعرب عنها الأميركيون، قبل شن العملية في رفح.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن المصدر الإسرائيلي الذي تحدث إلى “نيويورك تايمز” اعترف بأن إسرائيل تستخدم التهديد بشن عملية عسكرية “فورية” لتفكيك كتائب حماس في رفح كوسيلة للضغط على حماس. في إطار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق. لكن المصدر أكد أن الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل في تجنيد مقاتلين احتياطيين في إطار الاستعدادات للعملية المحتملة، وبحسب قوله فإن الإخلاء الجماعي للمدنيين من رفح قد يبدأ في الأيام المقبلة أن رسالة إسرائيل هي أنه إذا أرادت حماس منع الهجوم على رفح، فعليها إطلاق سراح الرهائن.

في هذه الأثناء، وفي إطار الجهود الأمريكية للمضي قدماً في التوصل إلى اتفاق والاستعداد لـ “اليوم التالي” للحرب، وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هذا الصباح إلى المملكة العربية السعودية، كجزء من زيارة إلى الشرق الأوسط حيث سيزور أيضًا الأردن والثلاثاء المقبل أيضا إسرائيل. من بين أمور أخرى، في المملكة العربية السعودية، سيحاول لينكولن الترويج لاتفاقية التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، على الرغم من أن مثل هذا الاتفاق من شأنه أن يجبر إسرائيل على الموافقة على تسويات عندما يتعلق الأمر بتعزيز دولة فلسطينية – وهو الأمر الذي يعارضه نتنياهو حتى الآن.

وقد يفتح مثل هذا الاتفاق أيضًا الباب أمام إنشاء تحالف دفاعي إقليمي، والذي كان من أهم مظاهره المساعدة الإقليمية في اعتراض مئات الطائرات بدون طيار والصواريخ التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل.

ويصل بلينكن إلى الرياض وسط قمة لمنظمة المنتدى الاقتصادي العالمي، وبحسب تقرير لوكالة رويترز للأنباء، فإنه سيستغل ذلك للقاء سلسلة من وزراء الخارجية – من دول الخليج الفارسي وأوروبا. الدول – والتباحث معهم في خطط إعادة إعمار القطاع بعد الحرب، بما في ذلك تمويل إعادة الإعمار. وذكرت رويترز أنه سيناقش في لينكولن مع زملائه كيفية مشاركة الدول الأوروبية أيضًا في إعادة إعمار القطاع.

ووفقا للتقرير، تخطط مجموعة من الدول الأوروبية، بما في ذلك النرويج، للاعتراف بالدولة الفلسطينية في نفس الوقت الذي تقدم فيه خطة سلام بدعم عربي في الأمم المتحدة “من خلال توحيد القوى يمكننا أن نجعلها أكثر أهمية. وقال وزير الخارجية النرويجي أسبن بارث في مؤتمر الرياض: “نريد حقاً الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكننا نعلم أن هذا أمر لا يتم إلا مرة واحدة”. كما شارك وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سجورنا، في المؤتمر الدولي في الرياض. وقالت الرياض صباح اليوم إن المحادثات بشأن صفقة الاختطاف رغم التقدم – إلا أنها دعت إلى “الحذر”، وبحسب قوله فإن “الوضع في غزة كارثي، ويجب أن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار”.