  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الجيش الأميركي: تصدينا لـ5 مسيرات فوق البحر الأحمر

الإثنين 29 أبريل 2024 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الأميركي: تصدينا لـ5 مسيرات فوق البحر الأحمر



واشنطن / سما /

قالت القيادة الوسطى الأميركية إنها تصدت بنجاح لـ5 مسيرات فوق البحر الأحمر شكلت تهديدا لها ولسفن تجارية بالمنطقة.

وأضافت أن المسيرات مثلت تهديداً لسفن الولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية بالمنطقة.

وقالت جماعة الحوثي اليمنية، يوم الجمعة، إنها استهدفت سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية مما أدى إلى تحقيق «إصابة مباشرة».

وتوجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.

#الجيش الأميركي #البحر الأحمر

الأكثر قراءة اليوم

يسرائيل هيوم: "إسرائيل" مستعدة لتحقيق جميع مطالب حماس باستثناء شرط واحد

حقيقة خروج قادة حماس من غزة إلى القاهرة ضمن المرحلة الثانية من الهدنة

الاستعدادات لإصدار مذكرات اعتقال هذا الاسبوع ضد نتنياهو وغالانت وهاليفي

المفاوضات ورفح.. تفاصيل المكالمة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو

ماذا تضمن المقرح المصري الجديد بشأن اتفاق الهدنة في غزة؟

إعلام إسرائيلي: قادة حماس تحدثوا عن زوال"إسرائيل" لكننا لم نستمع إليهم

جنود إسرائيليون يرفضون أوامر الاستعداد لعملية رفح

الأخبار الرئيسية

صفقة

إسرائيل أمام قرار حاسم: عملية طويلة في رفح أو صفقة تبادل

تطورات اليوم الـ206 من العدوان الإسرائيلي على غزة

ראש-הממשלה-בנימין-נתניהו-במהלך-תרגיל-אגרוף-המחץ-בקריה-בתל-אביב-יום-ד-3-1024x640

مسؤولون إسرائيليون: الجنائية الدولية تجهز مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وقادة "إسرائيل"

مفاوضات غزة: مرونة في الشكل وتصلّب في الجوهر

photo_2024-04-28_23-36-06

عشرات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية دموية على رفح وغزة (صور وفيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية