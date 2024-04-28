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تطورات اليوم الـ206 من العدوان الإسرائيلي على غزة

الإثنين 29 أبريل 2024 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تطورات اليوم الـ206 من العدوان الإسرائيلي على غزة



غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٢٠٦ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى.
وارتكب الاحتلال الاسرائيلي سبعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ٦٦ شهيدا و ١٣٨ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٤٤٥٤ شهيد و ٧٧٥٧٥ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.


جنوب القطاع


وتعرضت مدينة رفح جنوب قطاع غزة إلى سلسلة من الغارات الجوية أدت لاستشهاد ٢٢ مواطن واصابة العشرات خلال ساعات الليل.
واستشهد عشرة مواطنين في استهداف الاحتلال منزلا لعائلة ابو طه جنوب مدينة رفح.
كما استشهد سبعة مواطنين في استهداف منزل لعائلة الخواجا يؤوي نازحين بمخيم الشابورة وسط رفح.
وادى قصف إسرائيلي على منزل لعائلة الخطيب شرقي رفح إلى استشهاد خمسة مواطنين فيما دمر الاحتلال منزلا غير مأهول في حي البرازيل دون اصابات.
وكانت غارة إسرائيلية أدت إلى استشهاد ستة فلسطينيين اخرين بقصف منزل غرب رفح وسابع قرب المعبر خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.
وفي خان يونس انتشلت فرق الدفاع المدني جثامين ثلاثة عشر فلسطينيا من اسفل مباني في حي الامل غربي المدينة ارتقوا في أوقات سابقة من الحرب.


غزة والشمال


وارتقى ثلاثة شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة حجازي في حي الصبرة بمدينة غزة.
وارتقى عدد من الـ شهداء بينهم أطفال ونساء في قصف منزل لعائلة الترتوري في شارع أبو حصيرة غربي مدينة غزة.
ودمرت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة المسحال بمخيم الشاطيء غرب غزة بعد ساعات من تدمير كثلاث منازل غير مأهولة في نفس المخيم.
وادى قصف منزل في شارع الجلاء وسط قطاع إلى دمار كبير في عدد من المنازل المجاورة.


وسط القطاع


واستهدفت طائرات الإحتلال محيط منطقة الدعوة شرق النصيرات وسط القطاع.
وأغارت طائرات الإحتلال على محيط منطقة جحر الديك شرق المحافظة الوسطى.

#غزة

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