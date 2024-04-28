اعتقال المئات من المتظاهرين المتضامنين مع فلسطين في الجامعات الأمريكية (صور وفيديوهات)

واشنطن/وكالات/

واصل الطلاب في العشرات من الجامعات في الولايات المتحدة وكندا الاحتجاج على الحرب الإسرائيلية الدموية المتواصة منذ أشهر على قطاع غزة

وتتفق المنظمات الطلابية المشاركة في الاحتجاجات والمخيمات في الحرم الجامعي على مطالب مماثلة من إداراتها، بما في ذلك سحب الاستثمارات الجامعية من الشركات الإسرائيلية.

وزعمت إدارات العديد من الجامعات أنها تدعم حرية التعبير وستسمح بالاحتجاجات في الحرم الجامعي، لكن المعسكرات تنتهك سياسة الجامعة. وفي يوم السبت، ألقي القبض على عشرات الأشخاص في الكليات التي قامت بقمع المعسكرات، بما في ذلك جامعة نورث إيسترن ، حيث تم اعتقال حوالي 100 شخص.

فيما يلي آخر التحديثات حول ما يحدث في الجامعات في جميع أنحاء البلاد.

جامعة جنوب كاليفورنيا

زعم جويل كوران، نائب الرئيس الأول للاتصالات بجامعة جنوب كاليفورنيا ، أن ممتلكات الحرم الجامعي، بما في ذلك تمثال تومي تروجان، تعرضت للتخريب يوم السبت من قبل أفراد يشكلون جزءًا من المجموعة التي واصلت “التخييم بشكل غير قانوني في حرمنا الجامعي”.

وقال كوران: “على الرغم من التحذيرات المتكررة، واصلت هذه المجموعة أيضًا تعطيل عمليات الحرم الجامعي ومضايقة الطلاب وغيرهم، في انتهاك للعديد من سياسات الجامعة”. “بينما تدعم الجامعة حرية التعبير بشكل كامل، فإن أعمال التخريب والمضايقات هذه غير مقبولة على الإطلاق ولن يتم التسامح معها.”

ولم يحدد كوران ماهية أعمال المضايقات المزعومة التي ارتكبتها المجموعة، حسبما ذكرت شبكة “إن بي سي نيوز”.

وقالت إدارة شرطة لوس أنجلوس إنه لم يتم القبض على أحد خلال احتجاج في الحرم الجامعي مساء السبت.

وبدأ طلاب جامعة جنوب كاليفورنيا الاحتجاج بعد إلغاء خطاب التخرج للطالبة المسلمة أسنا تبسم بسبب تهديدات أمنية غير محددة.

معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

أصدرت الرئيسة سالي كورنبلوث بيانًا يوم الأحد قالت فيه إن المفاوضات بين الطلاب المتظاهرين والإداريين وصلت إلى طريق مسدود عندما “أوضح الطلاب على وسائل التواصل الاجتماعي أنهم لن يقبلوا أي شيء أقل من مطالبهم الأصلية”، حسبما ذكرت شبكة “إن بي سي نيوز”.

وقالت كورنبلوث: “علاوة على ذلك، على الرغم من حقيقة أن الطلاب شاركوا معنا في ما اعتقدنا أنها مناقشات حسن النية، قامت مجموعة من الطلاب بتعطيل حدث رسمي آخر لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا هذا الصباح”. “لقد اعتقدت منذ فترة طويلة أن الحوار والتفاهم المتبادل هما أفضل وسيلة لحل الصراعات. ولكن من الواضح أن هذا النهج لم يسمح بالتقدم الذي كنا نأمل فيه.”

وفي بيان بالفيديو نُشر يوم السبت، أقرت كورنبلوث بأن الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي كانت سلمية حتى الآن، لكنها زعمت أن المخيم “يمثل انتهاكًا واضحًا لإجراءاتنا لتسجيل وحجز مساحة للمظاهرات في الحرم الجامعي”.

وقالت كورنبلوث: “نحن منفتحون على إجراء المزيد من المناقشات حول سبل إنهاء المخيم”. “لكن هذا الشكل المحدد من التعبير يجب أن ينتهي قريبًا.”

كلية ايمرسون

أظهر مقطع فيديو من الأسبوع الماضي ضباطًا يرتدون ملابس واقية وهم يتحركون في Boylston Place Alley في حرم جامعة إيمرسون، حيث تم إنشاء المعسكر. ونتيجة لذلك، تم اعتقال 118 متظاهرًا، وفقًا لبيان صادر عن الرئيس جاي برنهاردت.

وقال برنهاردت إن الكلية “دعت إدارة شرطة المدينة وبوسطن لعدة أيام لتأخير إزالة المعسكر”، وعندما أصبح من الواضح أن ذلك كان وشيكًا، شجعت المتظاهرين على إزالة الخيام من المنطقة.

وقال: “نحن نعلم أن أحداث تلك الليلة كانت ولا تزال ساحقة عاطفياً لمجتمعنا بأكمله، وخاصة للطلاب الحاضرين في الاحتجاج والموظفين وأعضاء هيئة التدريس الذين كانوا في الموقع لتقديم الدعم”.

وقال برنهاردت إن الكلية لن توجه اتهامات تأديبية في الحرم الجامعي ضد المتظاهرين وتخطط لتشجيع المدعي العام على عدم توجيه اتهامات ضد المتورطين في المعسكر.

جامعة ماري واشنطن

تم القبض على 12 شخصًا، من بينهم تسعة طلاب، بتهمة التعدي على ممتلكات الغير يوم السبت بعد أن حظرت جامعة ماري واشنطن في فيرجينيا إقامة معسكر في الحرم الجامعي لأنها دعت الغرباء إلى الدخول، وفقًا لبيان صادر عن الرئيس تروي بينو.

وقال بينو: “نحن ملتزمون بالعمل مع أعضاء مجتمع الحرم الجامعي لدينا لتسهيل التعبير السلمي، ونرحب بالأفراد والعائلات في الحرم الجامعي لدينا للمشاركة في المناسبات العامة، بما في ذلك المظاهرات عندما تلتزم تلك الأنشطة بالسياسات واللوائح”. “لن يُسمح بالأحداث التي لا تتبع التعليمات، أو تحاول تعطيل الفصول الدراسية أو الأنشطة، أو تعريض صحة وسلامة وأمن مجتمع الحرم الجامعي لدينا للخطر.”

جامعة نورث إيسترن

تم اعتقال حوالي 100 شخص خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في حرم جامعة نورث إيسترن في بوسطن صباح السبت، وفقًا لمسؤولي الجامعة.

وقالت الجامعة في بيانها على موقع X : “ما بدأ كمظاهرة طلابية قبل يومين، اخترقه منظمون محترفون لا ينتمون إلى نورث إيسترن”. “في الليلة الماضية، تجاوز استخدام الإهانات العنيفة المعادية للسامية، بما في ذلك ‘اقتلوا اليهود’، الحدود. لا يمكننا أن نتسامح مع هذا النوع من الكراهية في حرمنا الجامعي”.

يبدو أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر الإنترنت يظهر البيان الذي أدلى به متظاهر مضاد يحمل العلم الإسرائيلي، والذي قوبل بصيحات الاستهجان من المتظاهرين الآخرين في الحرم الجامعي. ليس من الواضح ما إذا كان الشخص الذي قال العبارة المعادية للسامية كان من بين المعتقلين أو التأديبيين.

ووصفت المنظمة الطلابية الرائدة التي تقف وراء الاحتجاج، “أقوياء البنية من أجل فلسطين حرة”، أو HFP، بيان الإدارة بأنه “روايات كاذبة”، واتهمت الإدارة بالإيحاء بأن العبارة قالها المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين واستخدامها “كمبرر للاعتقال على 100 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب في شمال شرق البلاد.

جامعة كولومبيا

واستمر المخيم التضامني مع فلسطين في جامعة كولومبيا في عطلة نهاية الأسبوع الثانية بعد أن ظلت المحادثات بين الطلاب المحتجين والإدارة في طريق مسدود .

وقالت شرطة نيويورك إنه لم ترد تقارير عن اعتقال طلاب في جامعة كولومبيا يوم الجمعة أو السبت فيما يتعلق بالمخيم.

قام صندوق Reach Education Fund، وهو منظمة أمريكية غير ربحية تساعد الطلاب الفلسطينيين على تحقيق أحلامهم الأكاديمية، بمشاركة مقطع فيديو لأطفال يدعمون المتظاهرين في جامعة كولومبيا.

وقال أحد الطلاب: “شكراً لكم طلاب جامعة كولومبيا”. وقال طالب آخر: “نحن نحترمك”.

كما أظهر الطلاب الفلسطينيون دعمهم للطلاب المحتجين في جامعتي هارفارد وييل.

وكُتب على إحدى اللافتات التي رفعها أحد الطلاب: “نسمعكم.. يا طلاب جامعة ييل”.

جامعة ولاية بورتلاند

وأعلنت رئيسة جامعة ولاية بورتلاند، آن كود، يوم الجمعة، أن المؤسسة ستتوقف مؤقتًا عن تلقي “أي هدايا أو منح أخرى” من شركة بوينغ، بعد تلقي خطاب موقع من أعضاء المجتمع.

واتهمت منظمة طلاب الجامعة المتحدون من أجل المساواة الفلسطينية في الحقوق شركة بوينغ بأنها “متواطئة في الاحتلال والإبادة الجماعية في فلسطين”، بحسب منشور على حسابها على موقع إنستغرام.

وقال متحدث باسم بوينغ إن الشركة ليس لديها تعليق.

جامعة ولاية أريزونا

وفي جامعة ولاية أريزونا، تم القبض على 72 شخصًا يوم الجمعة واتهموا بالتعدي على ممتلكات الغير فيما يتعلق بإقامة معسكر، وفقًا لمتحدث باسم الجامعة.

وقالت المدرسة إن المعسكر أقامه في الغالب أشخاص ليسوا من طلاب الجامعة أو أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين، وأنهم رفضوا تعليمات بالتفرق.

ومن بين 72 شخصا تم اعتقالهم، كان هناك 15 طالبا فقط، بحسب الجامعة.

جامعة إنديانا

ألقت الشرطة القبض على 23 شخصًا في جامعة إنديانا يوم السبت بعد تحذير المتظاهرين بإزالة الخيام أو المباني الأخرى التي تنتهك سياسة الجامعة. وقالت الجامعة إن من لم يفعلوا ذلك “تم اعتقالهم وإبعادهم”.

ويواجه المعتقلون تهماً تتراوح بين التعدي الإجرامي على مقاومة تطبيق القانون. ومن غير الواضح ما إذا كانوا تابعين للجامعة.

جامعة واشنطن في سانت لويس

وقالت الجامعة في بيان لها إنه تم اعتقال أكثر من 80 شخصا في جامعة واشنطن في سانت لويس، السبت، بعد أن رفضت مجموعة من الطلاب والموظفين وغيرهم من غير المنتمين إلى الحرم

الجامعي المغادرة بعد نصب الخيام ودعوة الآخرين للانضمام إلى احتجاجهم. .

وقالت الجامعة “سيواجه الجميع اتهامات بالتعدي على ممتلكات الغير وقد يُتهم البعض أيضًا بمقاومة الاعتقال والاعتداء، بما في ذلك إصابة ضباط الشرطة”.