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بلينكن سيزور "إسرائيل" والأردن في إطار جولة شرق أوسطية جديدة

الإثنين 29 أبريل 2024 03:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكن سيزور "إسرائيل" والأردن في إطار جولة شرق أوسطية جديدة



واشنطن/سما/

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة إسرائيل والأردن في جولة تستمر حتى الأربعاء، وفق ما أعلنت الخارجية الأمريكية، في أعقاب مكالمة بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا خلالها مفاوضات الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين.

وأكد مسؤول في الخارجية جولة بلينكن الذي حطت طائرته الأحد في ايرلندا للتزود بالوقود بالوقود بينما كان في طريقه إلى السعودية في زيارة مقررة.

وتم الإعلان عن الجولة بعد محادثة هاتفية بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تناولت المفاوضات الجارية لوقف هجوم إسرائيلي على مدينة رفح بجنوب غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن.

ومنذ أشهر، تحاول مصر وقطر والولايات المتحدة التوسط للتوصل إلى هدنة جديدة بين إسرائيل وحماس، مع تصاعد الضغوط الشعبية للتوصل إلى اتفاق.

كما كرر بايدن المخاوف بشأن شن إسرائيل عملية في رفح حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني.

ولم تعلن وزارة الخارجية بشكل فوري تفاصيل عن الزيارتين.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر قد قال في بيان سابق يتعلق بزيارة السعودية إن جهود بلينكن ستتركز على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزةز

وزعم ميلر أن  “حماس هي من تقف عائقا بين الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار”.

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