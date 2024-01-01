ليلة دامية في رفح (صور وفيديو)

غزة/سما/

استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والذي يدخل يومه الرابع بعد المائتين.

واستشهد 19 مواطنا وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة الخطيب في حي الجنينة شرق مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين بينهم أطفال ونساء وإصابة آخرين.

كما استشهد 7 مواطنين اثر قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة الخواجة ويؤوي نازحين في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح.

واستشهد 9 مواطنين اثر قصف الاحتلال منزلا لعائلة أبو طه في رفح جنوب قطاع غزة.

وفي غزة، استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، الليلة، بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلين غرب وجنوب المدينة.

وأفاد مصادر طبية، بأن 5 مواطنين استشهدوا بينهم أطفال ونساء وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بعد قصف اسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الترتوري في شارع أبو حصيرة غرب مدينة غزة.

كما قصف الطيران الحربي منزلا لعائلة حجازي في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطنتين وعدد من المفقودين تحت الانقاض ووقوع عدد من الإصابات في صفوف المواطنين.

وفي وقت سابق، استشهد مواطن وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة في شمال النصيرات، وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن طائرة مسيرة للاحتلال أطلقت صاروخا صوب مركبة في المخيم الجديد شمال النصيرات، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين، فيما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية لمدينة بيت لاهيا شمال القطاع.

وأفادت مصادر محلية، أيضا، بإصابة مواطنين إثر قصف الاحتلال محيط منزل في حي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وانتشلت فرق الدفاع المدني والإنقاذ، اليوم، جثامين 13 شهيدا من حي الأمل غرب خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد 34,454 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 77,575 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.